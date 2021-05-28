«الإمارات للدراسات» يبحث مجالات التعاون مع المراكز البحثية الفرنسية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

استقبل الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، في مكتبه بالمركز، أول من أمس، علي عبدالله الأحمد، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الجمهورية الفرنسية.



وأوضح الدكتور النعيمي أن المركز يحرص بالإضافة إلى إعداد الدراسات العلمية والأبحاث المتخصصة، التي تخدم الدولة ومؤسساتها، على تطوير برامج ومبادرات مخصصة لخدمة المجتمع، تتمثل في تنظيم الفعاليات العلمية والمعرفية والثقافية والندوات والمؤتمرات المتخصصة، التي تعالج العديد من القضايا العامة المتصلة بمجالات عمله واهتماماته، فضلاً عن خدمة طلاب العلم والدارسين والباحثين، من خلال إصداراته المتنوعة ومكتبته، التي تضم آلاف الكتب والمراجع العلمية.



من جانبه، أشاد السفير علي عبدالله الأحمد بالجهود التي يبذلها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية لخدمة الدولة، والإسهام في تحقيق تطلعات قيادتها الرشيدة، وطموحات شعبها، من خلال نتاجه البحثي والعلمي، الذي يتناول مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويرفد مؤسسات الوطن برؤى استشرافية، تدعم قدراتها في مجالات التنمية الشاملة والاستعداد للمستقبل والتعامل مع التحديات التي تواجهها.



وتبادل الجانبان، خلال اللقاء، وجهات النظر حول العديد من المسائل، التي من شأنها تعزيز العمل الدبلوماسي الإماراتي، والإسهام في الارتقاء بما حققته الدولة من إنجازات على صعيد علاقاتها الدولية، وما تحظى به من سمعة مرموقة لدى دول العالم وشعوبه، وبالتالي تعزيز أسباب قوتها الناعمة.



كما بحث الدكتور النعيمي وسفير الدولة لدى فرنسا آفاق التعاون بين المركز، وسفارة الدولة في باريس، لتعزيز تبادل البحث العلمي والخبرات مع المراكز البحثية الفرنسية.

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