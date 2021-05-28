شرطة أبوظبي والدفاع المدني والشركاء ينفذون تمريناً لقياس الجاهزية

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت «القيادة العامة لشرطة أبوظبي» و«هيئة أبوظبي للدفاع المدني»، بالتعاون مع «مركز أبوظبي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث»، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين تمريناً لقياس الجاهزية بفندق فيرمونت باب البحر، من خلال سيناريو لحادث (حريق وهمي).



يأتي التمرين ضمن الجهود التي تبذلها الجهات المشاركة، لتعزيز السلامة والأمان وخطط طوارئ الفنادق، وفي إطار الخطة الاستراتيجية لشرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، لضمان الاستعداد وقياس الجاهزية، للتعامل مع الحوادث وتعزيز التنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، لتحقيق أفضل معدلات الاستجابة وفقاً للمعايير العالمية المتقدمة.





حادث



وبدأ السيناريو ببلاغ حادث حريق من مسؤول الأمن في فندق فيرمونت باب البحر في الساعة العاشرة صباحاً لمركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات بشرطة أبوظبي، يفيد بوقوع حادث حريق في مطبخ أدى إلى امتداده في مستودع مواد النظافة بالفندق وحصول تسرب لبعض المواد الخطرة، وعلى الفور تحركت فرق الإطفاء والإنقاذ والإسعاف وفريق التعامل مع المواد الخطرة CBRN وتفعيل منظومة إدارة الحدث.



وباشرت الفرق التعامل الفوري من رفع التقييم المبدئي لقائد الحادث وتوزيع الفرق لمكافحة الحريق، وفق السيناريو المقرر، للتعامل مع حوادث الفنادق، وتمت السيطرة عليه باستجابة عالية.



وركز التمرين على تحقيق أهداف اختبار تطبيق خطة الطوارئ بالفنادق، وكفاءة وفعالية الشركاء الاستراتيجيين في أداء دورها، وفقاً للخطط الموضوعة.



وأشادت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، بالتعاون والتنسيق مع الشركاء في تحقيق أهداف التمرين بنجاح متميز.

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