تنسيق لمؤتمر الاتحاد لمأموري الضبط القضائي

المصدر: دبي - البيان

استقبلت محاكم دبي، وفد الاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي، للتنسيق بشأن أعمال التحضير لمؤتمر الاتحاد، الذي تستضيفه دبي خلال الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر المقبل، تحت عنوان «العدالة الرقمية.. فرص جديدة لمأموري الضبط القضائي»، حيث سيكون بمثابة حافز جديد للمزيد من دول المنطقة، للتعاون مع الشركاء الدوليين، وتأهيل جيل جديد من الخبراء القانونيين في مجال تنفيذ الأحكام، في ما يعزز ذلك الرؤية المستقبلية التي تستهدفها القيادة الرشيدة لقطاع القضاء.



وقال طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي - الذي كان في استقبال الوفد، يرافقه القاضي عمر عتيق المري نائب مدير عام محاكم دبي، إن استضافة دبي لـ «مؤتمر الاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي»، يعد إنجازاً غير مسبوق على مستوى المنطقة، حيث يعد المؤتمر أكبر منصة على مستوى العالم، تهتم بأفضل ممارسات تنفيذ الأحكام القضائية، وتقديم الدعم للمؤسسات القضائية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتسهيل مهمة المستفيدين، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والموثوقية لمواكبة معطيات العصر ومتطلباته.





تطوير



وأكد المنصوري، خلال لقائه وفد الاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي، الذي ضم مارك شيمنز رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وأدرياتوس أوريتهاغ عضو الاتحاد، أن محاكم دبي استطاعت أن تستمد قوتها من تطوير التعاون مع المنظمات ذات العلاقة، لتقديم خدمات قضائية رائدة ومتميزة عالمياً، وذلك بدعم من القيادة الرشيدة.. مشيراً إلى أن إنجازات محاكم دبي، قائمة على رؤية ومرتكزات ثابتة، مستلهمة من رؤية دبي الطموحة للمستقبل، والمبادئ والأهداف التي انطلقت من أجلها، لتبقى دائماً في طليعة المبادرات والمشاريع ذات الأثر الإيجابي واسع النطاق.



وأعرب مدير عام محاكم دبي، عن ثقته بأن هذا المؤتمر، الذي من المتوقع أن يستضيف أكثر من 300 مختص من 90 دولة، سيشكل إضافة مهمة لجهودنا المشتركة في تبادل الخبرات، وأفضل الممارسات في مجال القضاء، خاصة أنه يعقد في وقت بالغ الأهمية، مع التأهب للخروج من جائحة «كورونا»، إلى مرحلة جديدة.. مثمناً ثقة مجلس الإدارة وأعضاء الاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي، بقدرات محاكم دبي على استضافة هذا الحدث الهام دولياً، والذي سيفتح طريقاً سريعاً لمستقبل حافل بالفرص.



وقال إن المستقبل يعتمد على المعرفة لدفع عجلة التطور في قطاع تنفيذ الأحكام، ودعم المؤسسات القضائية، معرباً عن أمله في التمكن من إيجاد وسائل جديدة، ليصبح العالم أفضل وأكثر عدلاً وترابطاً، وتوفير كل ما يمكن أن يحمله المستقبل لأفراد مجتمعاتنا من آمال وطموحات، تسهم في حفظ حقوقهم، وتنمية إيمانهم بالعدالة.



وخلال برنامج الزيارة، تم تدشين الموقع الرسمي لمؤتمر الاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي، كما قام الوفد بزيارة للمحاكم الأخرى في الدولة، للتأكيد على أهمية هذا الحدث العلمي الفريد، الذي يعتبر فرصة لتطوير مهنة مأموري الضبط القضائي، باعتباره منبراً فريداً لتبادل الأفكار بين موظفي الضبط القضائي من جميع أنحاء العالم والمنظمات الكبيرة، حيث يجتمعون لطرح أفكارهم للعمل معاً على تطوير عمل العدالة.

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