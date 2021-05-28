الوقوف على جهوزية فرق عمل قطاع البحث الجنائي المشاركة في «إكسبو دبي»

المصدر: دبي - البيان

ترأس اللواء الخبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي بحضور العميد عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ونائبه العقيد خالد علي بن مويزة، والعقيد حارب الشامسي المنسق العام لقطاع البحث الجنائي، وعدد من الضباط، اجتماعاً مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ضمن اجتماعات دورية للإدارات العامة ومراكز الشرطة، بهدف الوقوف على جهوزية فرق عمل قطاع البحث الجنائي المشاركة في حدث إكسبو دبي الدولي.



واطلع على عرض حول استعدادات فرق العمل، وخطة العمل، وإحصاءات الإدارة، مؤكداً أهمية التعامل مع مختلف التحديات والحرص على الخروج بحلول مبتكرة ورائدة تساهم في الحد من الجريمة ومكافحتها والحيلولة دون وقوعها، مشيراً إلى أهمية العمل فريقاً متكاملاً يتمتع باحترافية ومهنية أمنية عالية للحفاظ على المكتسبات والسمعة التي حققتها دولة الإمارات في جميع المجالات، والتعاون والتنسيق بين الجهات كافة لإنهاء الاستعدادات كافة لاستقبال الحدث العالمي.





أهمية



وأكد اللواء الخبير خليل إبراهيم المنصوري أهمية تنمية العقول والمورد البشري في مكافحة الجريمة والحد منها وبسط الأمن والأمان، مشيراً إلى حرص شرطة دبي على استمرار التأهيل والتدريب، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال مكافحة المخدرات، وفقاً لأحدث التقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز من مكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات، وضبط تجارها على مستوى الإمارة والدولة.



وأوضح أن التعاون الفعّال بين مختلف الإدارات في قطاع البحث الجنائي وباقي القطاعات كان له بالغ الأثر في تحقيق النتائج المرجوة في مكافحة الجريمة، والقبض على مرتكبيها.



وأضاف المنصوري إن معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي يولي الحدث اهتماماً كبيراً من خلال الاجتماع الدائم مع فرق العمل واللجان، للخروج بمبادرات ومشاريع مبتكرة، واستحداث أنظمة ذكية وتكنولوجيا متطورة لتأمين الحدث، إضافة إلى النظر لأفضل الممارسات العالمية، مؤكداً أن قطاع البحث الجنائي مستعد لاستقبال الحدث العالمي.

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