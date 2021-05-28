شرطة دبي تُطلع "داخلية" أوزبكستان على أحدث تقنيات قطاع المرور

المصدر: دبي - البيان

استقبل معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، توراخوجيف نجم الدين سديروفيتش، نائب وزير الشؤون الداخلية الأوزبكستاني لشؤون تكنولوجيا المعلومات، بحضور اللواء المهندس كامل بطي السويدي مدير الإدارة العامة للعمليات، والعميد علي عتيق بن لاحج مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، والعميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والعميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، والعميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، وعدد من الضباط من شرطة دبي ووزارة الداخلية، والمسؤولين من وزارة داخلية أوزبكستان.



وجرى في اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الأمني المشترك بين القيادة العامة لشرطة دبي ووزارة داخلية أوزبكستان، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والاطلاع على الأنظمة الأمنية والمرورية وتقنيات الاتصال، ووسائل وأساليب تقديم الخدمة للمتعاملين في شرطة دبي.





الذكاء الاصطناعي



واطلع سديروفيتش، على عرض الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، والذي تضمن العديد من المحاور، ومنها الأنظمة الذكية المستخدمة في العمليات المرورية، وكيفية توظيف الذكاء الاصطناعي واستثمار التقنيات الحديثة لتحقيق الأهداف الرئيسة لشرطة دبي، وكذلك مستوى ترابط أهداف شرطة دبي بأهداف وزارة الداخلية والمستوى الاتحادي في ما يخص تقليل عدد الوفيات التي تسببها الحوادث المرورية، والبرامج المطبقة والمبادرات التي تم تنفيذها ومدى انعكاسها على القطاع المروري، بالإضافة إلى استعراض الهيكل الخاص بالإدارة والتخصصات المتنوعة، والممكنات المتاحة.





مركز القيادة والسيطرة



واصطحب معالي الفريق المري، توراخوجيف سديروفيتش والوفد المرافق إلى إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، إذ اطلعوا على أحدث الخدمات والمبادرات التي تعزز الأمن والأمان في الإمارة، وتجهيزات المركز والإضافات الحديثة فيه، كالخريطة ثلاثية الأبعاد، ونظام إدارة ومراقبة الدوريات وتوزيعها على أرض الواقع بما يحقق هدف شرطة دبي في الاستجابة السريعة للبلاغات ونداءات الاستغاثة، والتقنيات والأدوات والوسائل التي تدعم الاستجابة السريعة للبلاغات والمكالمات في أي وقت.





التنبؤ الأمني الذكي



واستمع سديروفيتش، لشرح حول نظام «التنبؤ الأمني الذكي» للجرائم التي قد تقع مستقبلاً، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، والنظام يأتي في إطار استشراف شرطة دبي للمستقبل، والعمل على الحد من الجريمة عبر توفير بيانات ومعلومات عن الأماكن التي من المتوقع أن تحدث فيها الجرائم، ويعتمد في عمله على جمع البيانات الضخمة (Big data) لدى غرفة العمليات والنظام الجنائي، ثم تخزينها والعمل على تحليلها، ثم إعطاء إحداثيات عن مكان الجريمة المقبلة، ويحدد الزمن الذي تكثر الجريمة فيه في منطقة ما، وينبه الشرطة إليها، وإلى ضرورة توفير تغطية أمنية أو دوريات أو كاميرات لمنع وقوعها، وكذلك المساهمة في القبض على مرتكبيها.





صيد الثعالب 2



وشاهد الوفد مادة فلمية توضح تفاصيل عملية «صيد الثعالب 2» التي أسقطت شرطة دبي فيها ريمون الرونوا عباس المُلقب بـ«هاشبوبي»، وأولاليكان جاكوب بونلي المُلقب بـ«وود بيري» و10 أفراد من عصابة أفريقية ارتكبت جرائم غسيل أموال خارج الدولة واحتيال إلكتروني واختراق لمواقع وحسابات إلكترونية، وانتحلت صفة الغير بغرض الاحتيال الإلكتروني على الناس، والاستيلاء على أموالهم.





المركز الذكي في دافزا



وزار الوفد مركز الشرطة الذكي «SPS»، في دافزا سكوير، ضمن المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا)، والذي يتيح ويسهل مزاولة الأعمال للمتعاملين من الشركات والأفراد والمستثمرين، إذ يوفر 27 خدمة رئيسة في مجال الخدمات الجنائية والمرورية وغيرها، إلى جانب 33 خدمة فرعية، يقدمها المركز من دون تدخل بشري، بسبع لغات وهي العربية والإنجليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية والروسية والصينية، بما يراعي الطبيعة العالمية لمدينة دبي، وتيسيراً على المراجعين من مختلف الجنسيات، وذلك في إطار خطة شرطة دبي للتحول الكامل إلى مراكز شرطة ذكية تقدم خدماتها للجمهور على مدار 24 ساعة ومن دون توقف.



وفي ختام الزيارة، تبادل معالي الفريق المري وسديروفيتش الدروع التذكارية، تعبيراً عن الشكر والتقدير بين الطرفين.

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