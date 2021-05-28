بلدية دبي تغلق مؤسسة غذائية ومقهى شيشة

المصدر: دبي - وائل نعيم

أغلقت بلدية دبي مؤسسة غذائية ومقهى شيشة، بسبب عدم الالتزام بارتداء الكمامات والاكتظاظ، وذلك أول من أمس، ونفذ متفشو البلدية 2373 زيارة تفتيشية، وتم مخالفة 3 مؤسسات، وتوجيه 25 تنبيهاً، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية بالإجراءات الاحترازية لجميع المؤسسات 98 %.



كما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2343 مؤسسة.



ويعتبر قرار إغلاق المؤسسة المخالفة مؤقتاً لحين إزالة سبب المخالفة، وتعديل أوضاعها، ويقوم مفتشو بلدية دبي بالتدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، والتأكد من تطبيق جميع اشتراطات الصحة والسلامة.



كما تتم متابعة جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها بشكل يومي، وتتضمن اشتراطات ملزمة، يجب اتباعها في تلك المؤسسات من أبرزها: التباعد الاجتماعي، وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات والالتزام بلبس الكمامات والقفازات، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة، وفقاً للضوابط المعمول بها لدى بلدية دبي.

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