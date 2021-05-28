«آراب هيلث» ينطلق في دبي 21 يونيو المقبل

المصدر: دبي - وام

تنطلق أعمال معرض الصحة العربي «آراب هيلث 2021» في الفترة من 21 إلى 24 يونيو المقبل في مركز دبي التجاري العالمي وذلك بمشاركة حضورية لنحو 3500 شركة عارضة وأكثر من 51000 مشارك من 170 دولة لحضور المعرض بنسختيه الحية والافتراضية.

ويشهد مؤتمر «آراب هيلث 2021» الذي سيقام هذا العام تحت شعار «بالأعمال نتحد ودفع الصناعة نحو الأمام» مشاركة 300 متحدث من مختلف دول العالم سيسلطون الضوء على أبرز التطورات المتعلقة بقطاع الرعاية الصحية والأدوية وتحسين الممارسات الطبية ونتائج المرضى.

وتتضمن فعاليات الحدث تنظيم 12 مؤتمراً تسعة منها ستكون متمحورة على التعليم الطبي المستمر إذ يسمح كل مؤتمر منها للمشاركين بالتواصل وتطوير أفضل الممارسات الدولية.

وسيستضيف «آراب هيلث 2021» سلسلة من الندوات الرقمية اليومية قبل انطلاق المعرض بهدف إتاحة الفرصة أمام المشاركين للتفاعل وإبرام الاتفاقيات والصفقات التجارية كما سيتم عرض أحدث المنتجات والتطورات التكنولوجية وانعقاد مجموعة من الجلسات الإعلامية المركزة التي تجذب المتخصصين في مجال الطب والرعاية الصحية من المنطقة وخارجها.

جدول أعمال

وقال روس ويليامز مدير معرض ومؤتمر «آراب هيلث»: «كان تطوير الأدوية في طليعة جدول أعمالنا لما يقرب من 18 شهراً وسيبقى موضوعاً للنقاش في المستقبل القريب ونحن ملتزمون من خلال المعرض معالجة الموضوعات الأكثر صلة في قطاع الرعاية الصحية إذ تمت استضافة نخبة من الخبراء العالميين لتشكيل مستقبل النماذج المبتكرة في اكتشاف الأدوية».

وتضم قائمة المتحدثين في مؤتمر «آراب هيلث 2021» - الذي يترأسه الدكتور محمد الجمل الأستاذ المشارك بكلية الصيدلة والكيمياء الطبية في جامعة الشارقة - الدكتور يانغ شياو مينغ رئيس مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية «CNBG» والبروفيسور غراهام بول أستاذ المعلوماتية الحيوية في جامعة نوتننغهام ترينت في المملكة المتحدة والبروفيسور ميرزا بايغ أستاذ ورئيس الصيدلة السريرية والعلاج الدوائي في كلية الصيدلة بدبي للبنات والبروفيسور بيتر هوتز مدير مركز تكساس للأطفال لتطوير اللقاحات «CVD» والبروفيسور الدكتور ستيفان هيوفمان مدير وعضو علمي في معهد ماكس بلانك لبيولوجيا العدوى والأستاذ الدكتور محمد سمرين أستاذ ورئيس قسم الكيمياء الطبية في كلية الصيدلة بجامعة الشارقة والبروفيسور الدكتور جونفيج جروديلاند باحث أول ورئيس المجموعة في مستشفى أوسلو الجامعي في أوسلو وفرشاد غويراخو كبير المسؤولين العلميين لمبادرة «كوفاكس» العالمية وقتيبة المناصير مدير الشؤون الحكومية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى شركة «أسترازينيكا» وغيرهم من المختصين.

وتم إطلاق منصة «آراب هيلث 2021» عبر الإنترنت في 23 مايو الجاري وستبقى متاحة للمشاركين حتى 22 يونيو المقبل.

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