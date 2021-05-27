سيف الزري يؤدي واجب العزاء في وفاة فقيد الواجب

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

قدم اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة واجب العزاء لأسرة فقيد الواجب المساعد أول راشد علي ربيع الياهي، معربا عن خالص تعازيه وتعازي جميع منتسبي القيادة العامة لشرطة الشارقة، مشيرا الى ان الشهيد كان على رأس عمله ويقوم بتأدية واجباته ومسؤولياته بكل إخلاص وتفان، كما كان مشهودا له بدماثة الخلق بين زملائه في العمل، اضافة الى تلبية نداء الواجب ومساهماته المجتمعية العديدة، سائلا العلي القدير أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.



انحراف مفاجئ

ولفت القائد العام لشرطة الشارقة أن سبب الحادث المروري الذي راح ضحيته فقيد الواجب هو الانحراف المفاجئ، حيث انحرفت قائدة مركبة خليجية بصورة مفاجئة واصطدمت بالدورية المرورية المتوقفة خارج الطريق، ما أدى الى اصطدامها بها، وبالتالي وفاة واجب الوطن، مناشدا كافة السائقين الى ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند قيادة المركبات والانتباه الى مفاجآت الطريق، اضافة الى التقيد بالإرشادات المرورية والالتزام بخط السير تفاديا لوقوع الحوادث المرورية الخطيرة والتي ينتج عنها ما لا يحمد عقباه، وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

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