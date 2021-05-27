جموع غفيرة بالشارقة تشيع شرطي الواجب إلى مثواه الأخير

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

شيعت جموع غفيرة بالشارقة بعد ظهر اليوم فقيد الواجب المساعد أول راشد علي ربيع الياهي من مرتب إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، والذي وافته المنية صباح اليوم، إثر حادث سير تعرض له أثناء قيامه بواجباته ومهامه الوظيفية على طريق مليحة بالشارقة، حيث تقدمت القيادة العامة لشرطة الشارقة بأحر التعازي والمواساة لأسرته ومعارفه وزملاء العمل، سائلة الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

حضور

وشهد مسجد الصحابة بالشارقة صلاة الجنازة على الفقيد وسط حضور أعداد كبيرة من أهالي مدينة الشارقة وضباط الشرطة، وعقب الانتهاء من الصلاة توجه الجميع إلى المقبرة، حيث ووري جثمان الفقيد الثرى، داعين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة.

واجب العزاء

وقام اللواء سيف الزري الشامسي بتقديم واجب العزاء لأسرة فقيد الواجب، معربا عن خالص تعازيه وتعازي جميع منتسبي القيادة العامة لشرطة الشارقة، مشيرا الى ان الشهيد كان على رأس عمله ويقوم بتأدية واجباته ومسؤولياته بكل إخلاص وتفان، كما كان مشهود له بدماثة الخلق بين زملائه في العمل، إضافة الى تلبية نداء الواجب ومساهماته المجتمعية الجديدة، سائلا العلي القدير أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

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