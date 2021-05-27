عبدالله بن زايد ووزير خارجية كندا يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

المصدر: وام

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي خلال اتصال مرئي مع معالي مارك جارنو وزير خارجية كندا علاقات الصداقة و التعاون بين دولة الإمارات و كندا و السبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشترك للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

وناقش الجانبان خلال الإتصال الأوضاع في الشرق الأوسط وأهمية تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض سموه و معالي وزير خارجية كندا جهود البلدين في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19 " وأهمية تعزيز العمل الدولي الجماعي من أجل ضمان إيصال لقاح المرض إلى الدول كافة.

وتطرق الجانبان إلى استضافة دولة الإمارات لمعرض إكسبو 2020 دبي الذي تنطلق أعماله شهر أكتوبر المقبل و مشاركة كندا في هذا الحدث العالمي البارز.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وكندا والحرص المستمر على تعزيزها و تنمية وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة.

حضر الاتصال المرئي سعادة فهد سعيد محمد الرقباني سفير الدولة لدى كندا وسعادة مارسي غروسمان سفيرة كندا لدى الدولة.

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