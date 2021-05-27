رئيس هيئة الأركان السعودي يزور واحة الكرامة

المصدر: وام

زار معالي الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي رئيس هيئة الأركان السعودي واحة الكرامة في إطار زيارته الرسمية للدولة حيث كان في استقباله الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي .

ولدى وصول معاليه إلى واحة الكرامة.. استعرض مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف ثم وضع إكليلا أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحا يستند كل منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

وتجول معالي الرويلي في مختلف أجنحة الواحة مستمعا لشرح مفصل من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن الواحة ومرافقها التي تجسد تفاصيلها بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة.

وفي ختام الجولة قام رئيس هيئة الأركان السعودي بتسجيل كلمة في سجل الزوار عبر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة.

يشار إلى أن واحة الكرامة تعد معلما وطنيا وحضاريا في العاصمة أبوظبي حيث تم تشييده تخليدا لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.

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