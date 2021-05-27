توقعات الطقس غدا في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام ومغبرا على بعض المناطق نهاراً، ورطبا ليلاً وصباح السبت مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار وتكون شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن الموج في الخليج العربي سيكون مضطربا الى متوسط ويحدث المد الأول عند 15:31 والمد الثاني عند 02:00

والجزر الأول عند الساعة 08:36 والجزر الثاني عند الساعة 19:34 ..وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا الى خفيف ويحدث المد الأول عند 11:35 والمد الثاني عند الساعة 22:41 والجزر الاول عند الساعة 17:22 والجزر الثاني عند الساعة 05:24.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 38 30 85 25

دبــي 37 29 90 30

الشارقة 38 29 85 25

عجمان 39 28 90 30

أم القيوين 38 27 85 25

رأس الخيمة 37 29 90 30

الفجيرة 43 31 50 10

العين 41 27 75 15

ليوا 40 28 85 20

الرويس 37 30 90 20

السلع 37 31 85 25

دلما 38 29 85 25

طنب الكبرى 37 27 80 25

طنب الصغرى 37 27 80 25

أبو موسى 37 27 80 25



تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز