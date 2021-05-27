الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ الملكة رانيا العبدالله بذكرى استقلال الأردن

المصدر: وام

بعثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية برقية تهنئة إلى صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله حرم صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة ذكرى استقلال المملكة الخامس و السبعين.

وأعربت سموها خلال البرقية عن أطيب تمنياتها القلبية بموفور الصحة و العافية لجلالتها و قالت : " إنه ليسعدني أن أبدي اعتزازي بقوة العلاقات التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة و المملكة الأردنية الهاشمية و التي تستمد أسسها من روابط الأخوة و الصداقة .. آملين أن تزداد تماسكا وتطورا ورسوخا في ظل رعاية و اهتمام القيادتين الرشيدتين في البلدين الشقيقين".

وأضافت سموها: " و نغتنم هذه المناسبة الجليلة لنعرب عن مقدار تقديرنا لما حققته المملكة من إنجازات في جميع المجالات وعلى الأصعدة كافة في ظل القيادة الحكيمة و الرؤية الثاقبة لصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين بما يلبي طموحات و تطلعات الشعب الأردني الشقيق و يحقق ما ينشده من تقدم و ازدهار.. و ندعو الله تعالى أن يحفظ المملكة الأردنية الهاشمية قيادة و حكومة و شعبا وأن يديم عليها الأمن و الأمان".

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