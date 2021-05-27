محمد بن زايد وعبدالله الثاني يبحثان في عمّان علاقات البلدين والتطورات في المنطقة

المصدر: وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع أخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.. العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وتعزيز التعاون الإستراتيجي والتنسيق المشترك بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم.. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في العاصمة الأردنية عمان.

ورحب جلالته بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في بلده الثاني الأردن و أعرب عن ثقته بأن هذه الزيارة ستعطي دفعا قويا لمسار العلاقات الأخوية والعمل المشترك بين البلدين في جميع المجالات.

ونقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى جلالة الملك عبدالله الثاني تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" و أطيب أمنياته له بالصحة والسعادة و للمملكة الأردنية الشقيقة دوام الخير والعز والرفعة.

وهنأ سموه جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة عيد استقلال الأردن الــ 75 .. معربا عن تمنياته للمملكة و الشعب الأردني الشقيق دوام التقدم والرفعة والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.



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