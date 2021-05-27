​جائزة "تقدير" تكرم الفردان للصرافة

المصدر: البيان الإلكتروني

كرمت جائزة تقدير العمالية التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، شركة الفردان للصرافة تقديرا لدعمها للجائزة، خلال الحفل الخاص الذي نظمته لتكريم الشركات والعمال المتميزين والجهات الحكومية والخاصة الداعمة للجائزة في دورتها الرابعة للعام 2020.

وقام سعادة اللواء عبيد مهير بن سرور رئيس الجائزة رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي بتسليم درع الجائزة الى السيد حسن فردان الفردان الرئيس التنفيذي للشركة عربون تقدير لمسيرة الدعم المتواصلة التي قدمتها الشركة للجائزة على مدى دوراتها الأربعة.

ومن جانبه أعرب حسن الفردان عن أسمى آيات الشكر والعرفان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لرعايته للجائزة وللتميز في المجال العمالي، مشيرا إلى أهمية الجائزة في إرساء معايير رائدة تؤسس لبناء أفضل العلاقات بين العمال والشركات التي يعملون بها.

وقال الفردان:" سعادة الموظفين جزء من استراتيجيتنا، ولقد استفدنا كثيرا من معايير الجائزة ونقوم بتطبيقها من أجل إسعاد موظفينا وتوفير أفضل بيئات العمل لهم".

وتمنى الفردان للجائزة المزيد من التوفيق والنجاح في مساعيها الرامية إلى تعزيز سمعة دولة الإمارات ودبي كأفضل مكان للعيش والعمل والاستثمار.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز