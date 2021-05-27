«صحة» تعالج فتاة عربية كانت تعاني من سرطان الدم الليمفاوي الحاد

المصدر: أبوظبي - البيان

نجح مستشفى توام، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، في علاج فتاة عربية تبلغ من العمر 11 عاماً، كانت تعاني من سرطان الدم الليمفاوي الحاد من الخلايا البائية، وشفيت تماماً.

وأكد الدكتور أنور سلام المدير التنفيذي للشؤون الطبية في شركة «صحة»، حرص الشركة على تقديم رعاية صحية عالمية المستوى لأفراد المجتمع في مختلف التخصصات الطبية، على أيدي كوادر طبية وفنية وإدارية متميزة ومؤهلة تأهيلاً عالياً وتمتلك خبرات عميقة.

«صحة» تعالج فتاة عربية كانت تعاني من سرطان الدم الليمفاوي الحادhttps://t.co/tv3fNalGtq#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/98EDBsyHGB — صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 27, 2021

وقال إن مركز الأورام في مستشفى توام يواكب آخر المستجدات العالمية من حيث أجهزة وتقنيات تشخيص وعلاج الأورام، يقوم عليه فريق متكامل متعدد الإختصاصات من الأطباء الإستشاريين والإخصائيين المؤهلين من ذوي الكفاءة والخبرة العالمية بمجال علاج الأورام، من بينهم عدد من الإستشاريين والإخصائيين الإماراتيين.

وقال الدكتور محمد فيصل كناني رئيس قسم الأورام وأمراض الدم لدى الأطفال في مستشفى توام أن الفتاة ميار، راجعت مستشفى توام في شهر أبريل عام 2017، حيث أجريت لها الفحوص الطبية اللازمة، وتبين أنها مصابة بسرطان الدم الليمفاوي الحاد من الخلايا البائية، وهو نوع من سرطان الدم ونخاع العظام - الأنسجة الإسفنجية داخل العظام حيث تتكون خلايا الدم، وقرر الفريق الطبي المعالج البدء في تقديم بروتوكول العلاج الكيميائي لها، والذي استمر إلى شهر يونيو 2019.

وأضاف أنه بعد الانتهاء من دورة العلاج الكيميائي، ظلت الفتاة تعاني، وبعد إجراء التقييم الطبي لحالتها تم تشخيص إصابتها بسرطان الدم الليمفاوي الحاد المنتكس، (ابيضاض اللمفاويات الحاد) وعندها بدأ الفريق الطبي المعالج في بروتوكول اللوكيميا الليمفاوية الحاد، ولكن للأسف كانت استجابة الفتاة ضعيفة، كما أظهر تقييم نخاع العظم بعد التحريض استمرار الخلايا غير الطبيعية (M3) وبنسبة 15%، وعندها بدأ الفريق الطبي بالتخطيط لإرسال المريضة للعلاج بزراعة نخاع العظام.

وأوضح الدكتور كناني أن الفريق الطبي بدأ في عملية التحضير للعلاج بزراعة نخاع العظام بتقديم علاج بليناتوموماب ( Blinatumomab) وهو مضاد للأورام، يستخدم في حالة الإصابة بسرطان ابيضاض الدم الليمفاوي الحاد، ويعمل بليناتوموماب على إيقاف نمو وانتشار الخلايا السرطانية، حيث قدم لها هذا العلاج بواسطة الحقن في دورة مستمرة لمدة 28 يوماً، وبعد الدورة الأولى، أظهر تقييم نخاع العظام عدم وجود خلايا غير طبيعية وكان MRD سالباً، لا توجد خلايا سرطانية متبقية، ومن ثم تلقت المريضة دورة أخرى من عقار بليناتوموماب قبل أن تسافر لزراعة نخاع العظم من متبرع من أقاربها.

الجدير بالذكر أن قسم أورام الأطفال وأمراض الدم بمستشفى توام، استقبل حوالي 5000 طفل خلال 2020، ممن يعانون من حالات أورام وأمراض سرطانية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز