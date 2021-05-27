منصور بن زايد يطلع على خطط «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»

المصدر: أبوظبي - وام

اجتمع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في قصر الوطن، مع أعضاء مجلس إدارة شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.

واطلع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على الإنجازات التي حققتها الشركة منذ إنشائها عام 2012 إلى غاية اليوم، وسائر برامجها وخططها المستقبلية، فضلاً عن أهدافها الاستراتيجية الجديدة بحلول عام 2025.

وثمّن سموه الإنجازات النوعية التي حققتها شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، مُوجهاً بالعمل على تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في مواصلة تطوير منتجاتها بما يسهم في تعزيز الحصول على التسهيلات الائتمانية، والارتقاء بطرح منتجات جديدة ومتخصصة تقلل المخاطر في قطاعات اقتصادية مختلفة، بما فيها تلك التي تساعد على تخفيض نسبة الشيكات المرتجعة الناتجة من المعاملات التجارية والإيجارات.

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