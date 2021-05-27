الإمارات تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية بالقاهرة

المصدر: القاهرة - وام

شاركت دولة الإمارات في الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية، الذي نظمته إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بالجامعة العربية، أمس، تحت شعار «الملكية الفكرية والشركات الصغيرة والمتوسطة: نقل أفكارك إلى السوق».

ورقة عمل واستعرض اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي رئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية، خلال الاحتفال، ورقة عمل بعنوان «الملكية الفكرية أداة لتعزيز قيمة منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة».

وأوضح اللواء العبيدلي أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 90% من مجموعة الشركات في العالم، وتستخدم 70% من العاملين على مستوى العالم، وهذا ما جعل اليوم العالمي للملكية الفكرية 2021 يحمل هذا الشعار.

وقال، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر المحرك الرئيسي لاقتصاد دولة الإمارات، وتصنف كواحدة من أهم آليات التوجه الاستراتيجي لدعم الهيكل الإنتاجي.

واستعرض مجموعة من المبادرات والبرامج والأنظمة التي تم إطلاقها للمساعدة في تمويل المشاريع الناشئة في دولة الإمارات، منوهاً بمبادرات مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية.

الابتكار

وأشاد بما تقوم به هذه المؤسسات لدعم وتعزيز روح الابتكار في جميع قطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم رواد الأعمال الناشئين، والمساعدة في تأسيس الأعمال منذ البداية حتى اكتمال المشروع، وتسهيل إجراءات تسجيل حقوق الملكية الفكرية.

وثمّن اللواء العبيدلي قيام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإطلاق منصة «استثمر في دبي»، موضحاً أنها تمثل المنصة الرقمية الموحدة لتأسيس الأعمال لترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية للاستثمار والخيار الأمثل للمستثمرين ورواد الأعمال. وتضمن الاحتفال عدة جلسات لمناقشة عدة محاور قدمها عدد من الخبراء من مصر وبقية الدول العربية.

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