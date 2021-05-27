سيف بن زايد: تفاهم «بن وريقه» يسهل وصول الأطباء في الطوارئ

المصدر: دبي - البيان

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تكاملية جهود وزارة الداخلية ووزارة شؤون الرئاسة ووزارة الدفاع ووزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة بأبوظبي وهيئة الصحة بدبي.

جاء ذلك في تدوينة لسموه عبر حسابه في «تويتر». ودوّن سموه: «سررت بحضور توقيع مذكرة تفاهم خدمة «بن وريقه» لتسهيل وصول الأطباء في حالة الطوارئ، وأشكر وزارة شؤون الرئاسة ووزارة الدفاع ووزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة بأبوظبي وهيئة الصحة بدبي، لجهودهم التكاملية مع وزارة الداخلية، وأدعو الجمهور للتعاون وإفساح الطريق لمركبات الأطباء».

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