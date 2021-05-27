البواردي والرميثي يبحثان التعاون العسكري مع رئيس أركان القوات المسلحة السعودية

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، في مكتبه، أمس، الفريق أول فياض بن حامد الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية، والوفد المرافق له، وذلك بحضور الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، ومطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع، وعدد من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة.

ورحب معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع، برئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودي، وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الأخوية الثنائية التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها، بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين، وسعيهما لتطوير التعاون في كل المجالات، خصوصاً في المجال العسكري والدفاعي. واستعرض الجانبان خلال اللقاء، جهود البلدين الشقيقين في التعاون والتنسيق، لمواجهة تداعيات جائحة فيروس «كوفيد 19»، وسبل تعزيز العمل الدولي الجماعي، من أجل المضي قدماً في مرحلة التعافي من الجائحة على مختلف الصعد، وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

استقبال

كما استقبل معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، أمس، الفريق أول فياض بن حامد الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية، الذي يزور الدولة حالياً.

ورحب رئيس أركان القوات المسلحة، برئيس هيئة الأركان العامة السعودي، واستعرض معه علاقات التعاون الأخوية القائمة بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، وسبل تعزيزها، وما تشهده من تطور على مختلف الأصعدة، خاصة ما يتعلق منها بالتنسيق العسكري، والتعاون الدفاعي بين البلدين الشقيقين.

وجرى خلال اللقاء، الذي حضره عدد من كبار ضباط القوات المسلحة من الجانبين، تبادل الأحاديث والموضوعات العسكرية ذات الاهتمام المشترك.

يأتي هذا اللقاء، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، في المجالات كافة، لا سيما في المجال العسكري، خاصة في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة.

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