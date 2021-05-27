انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم

المصدر:
  • أبوظبي - وام
التاريخ:

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم مغبراً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً، مثيرة للرمال ومحملة بالغبار غرباً، وتكون شمالية غربية / 20 - 30، تصل إلى 45 كم/س.

وقال المركز في نشرته اليومية، إن الموج في الخليج العربي سيكون مضطرباً، ويحدث المد الأول عند 14:27، والمد الثاني عند 01:25، والجزر الأول عند الساعة 19:05، والجزر الثاني عند الساعة 08:36.. وفي بحر عمان، يكون الموج مضطرباً، ويحدث المد الأول عند 10:48، والمد الثاني عند الساعة 21:51، والجزر الأول عند الساعة 16:29، والجزر الثاني عند الساعة 04:35.

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