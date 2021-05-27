انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم مغبراً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً، مثيرة للرمال ومحملة بالغبار غرباً، وتكون شمالية غربية / 20 - 30، تصل إلى 45 كم/س.

وقال المركز في نشرته اليومية، إن الموج في الخليج العربي سيكون مضطرباً، ويحدث المد الأول عند 14:27، والمد الثاني عند 01:25، والجزر الأول عند الساعة 19:05، والجزر الثاني عند الساعة 08:36.. وفي بحر عمان، يكون الموج مضطرباً، ويحدث المد الأول عند 10:48، والمد الثاني عند الساعة 21:51، والجزر الأول عند الساعة 16:29، والجزر الثاني عند الساعة 04:35.

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