تعاون مشترك بين «وﻃﻨﻲ اﻹمارات» و«مواﻧـئ دبي» لتعزيز الولاء المؤسسي

المصدر: دبي - البيان

أبرمت مؤسسة وطني الإمارات اتفاقية تعاون مشترك مع ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻮاﻧﺊ واﻟﺠﻤﺎرك واﻟﻤﻨﻄقة الحرة بدبي، ويمثلها الشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية.

وتأتي تلك الاتفاقية حرصاً من الطرفين على اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات واﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﻋﻘﺪ اﻟﻨﺪوات واﻟﻠﻘﺎءات اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ، وهدفاً منهما في تعزيز ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ، اﻟﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺨﺪم ﻛل ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم، ﻣﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ والوطنية، بما يعود باﻟﻔﺎﺋﺪة على اﻠﻤﺠﺘﻤﻊ.

وبموجب الاتفاقية يلتزم الطرفان بالتعاون في مجالات عدة ﻛﺎﻟﺘﻄﻮع، وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻻﻧﺘﻤﺎء واﻟﻮﻻء اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ واﻟﻮﻃﻨﻲ، ودﻋﻢ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻗﻴﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﺪى ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺰز اﻟﻤﺬﻛﺮة ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎت وآﻟﻴﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ.

وأكد ضرار بالهول الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات سعي المؤسسة لتحقيق أهدافها، من خلال تلك الشراكات المهمة من غرس مفاهيم الولاء والانتماء وﺘﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ.

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