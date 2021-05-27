أكاديمية أنور قرقاش تطلق سلسلة حوارية بالتعاون مع معهد «سعود الفيصل»

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، أول من أمس، سلسلة حوارية جديدة بالتعاون مع معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، تهدف إلى زيادة وعي طلبة الأكاديمية والمعهد بالمواضيع الأكثر أهمية في مجال العمل الدبلوماسي في الوقت الراهن، وزيادة زخم التعاون والتنسيق الدبلوماسي بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومشاركة الخبرات سعياً لتعزيز قدرة دبلوماسيي المستقبل لدى البلدين على ابتكار حلول دبلوماسية من شأنها تعزيز مكانة البلدين عبر بوابة العمل الدبلوماسي إقليمياً وعالمياً.

وتناقش سلسلة الجلسات مجموعة من المواضيع منها تمكين المرأة في العمل الدبلوماسي، والدبلوماسية الثقافية والعامة، وما فرضه وباء «كوفيد 19» من آليات عمل جديدة كالدبلوماسية الرقمية وأولويات أكثر إلحاحاً كدبلوماسية الأمن الغذائي. كما ستغطي الجلسات المخصصة لطلبة الأكاديمية والمعهد والدبلوماسيين من كلا البلدين مواضيع التحديات الدبلوماسية المرتبطة بمنطقة الخليج العربي، وكذلك التغير المناخي، خاصة في ظل تقدم دولة الإمارات بطلب استضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ «COP 28» للعام 2023.

تمكين

أكدت الدكتورة مريم إبراهيم المحمود، نائب مدير عام الأكاديمية خلال جلسة بعنوان «تمكين المرأة» أن «القيادتين الرشيدتين في كل من الإمارات والسعودية توليان تمكين المرأة في كافة المجالات أولوية قصوى، ونحن على ثقة بأننا سنرى المزيد من الإنجازات الدبلوماسية بأياد نسائية».

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