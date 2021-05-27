مبادرة إنسانية تقود فاطمة الحمادي إلى منصة التتويج

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

لم تكن فاطمة محمد الحمادي تعلم أن بذرة الخير الكامنة في نفسها وروحها هي التي ستقودها إلى منصة التتويج، فما بادرت به لخدمة الأسر الفقيرة والمتعففة، كان من باب الإنسانية ومن مجموعة القيم النبيلة التي يتسم بها مجتمع الإمارات، والتي نشأت عليها كسائر أبناء الوطن كما أنها لم تتخيل أن ما تقوم به واسع الأثر، وله صدى في النفوس، ولدى المتابعين لأعمال الخير والبر والعطاء حتى جاء نبأ حصولها على جائزة التميز الاجتماعي في دورتها الثالثة 2021.

لم تخطئ الجائزة طريقها عندما اختارت فاطمة الحمادي لاعتلاء منصة التتويج هذا العام، تكريماً لجهودها في تنظيم وتنفيذ مبادرات خيرية متميزة على مستوى الدولة وعلى رأسها مبادرة «حقيبتي المدرسية عون لهم»، التي حصلت على لقب أفضل عمل خيري متميز على مستوى الدولة واستحقت بهذه المبادرة الحصول على جائزة التميز الاجتماعي فئة العمل الخيري المتميز - أفراد.

وقالت فاطمة الحمادي إن مبادرة «حقيبتي المدرسية عون لهم»، انطلقت مثلها كسائر المبادرات الخيرية والإنسانية لإسعاد الناس وإشاعة البهجة والسرور في أوساط الأسر المتعففة، وفكرة المبادرة تقوم على تجميع أكبر قدر ممكن من الحقائب المستعملة الجيدة للاستعمال وكذلك الحقائب الجديدة وتقديمها لجهات خيرية لديها قاعدة بيانات حول الأسر المتعففة وطلبة المدارس الخيرية، ولكن ما ميز المبادرة هو طريقة تقديمها وهو تنظيف الحقيبة وتعقيمها وتغليفها بشكل فني جميل يرقى بالعمل الخيري المقدم في أجمل صُوره، مع إضافة القرطاسية والأدوات المكتبية التي يحتاجها طالب العلم في داخل الحقيبة المدرسية ليسعد بها وندخل السرور في قلبه وننشر التراحم بين فئات المجتمع.

وأضافت: لقد تعاونت مع الأسر جهات كثيرة في الدولة ما يقارب خمس عشرة جهة ومنها الجمعيات الخيرية والمدارس الحكومية والخاصة، ومجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالشارقة، ونادي المدام الثقافي الرياضي، وبرنامج شكراً لعطائك التطوعي والكثير من الأفراد والجهات والمتطوعين الذين تضافرت جهودهم وكان لهم دور كبير في فترة المبادرة التي استمرت عامين متتاليين في كل عام ثلاثة أشهر متواصلة من العمل.

معايير

وتابعت: رشحني الكثير من الأصدقاء ورؤساء الفرق التطوعية لهذه الجائزة المتميزة، وعندما قرأت الشروط والمعايير رأيتها تنطبق تماماً على مبادرة الحقيبة، فبادرت بالتقدم لها وتأهلت للتصفيات النهائية والمقابلة الشخصية التي تكللت بالنجاح والفوز بالمركز الأول بجائزة التميز الاجتماعي - أفراد، من بين 50 ملفاً قد تقدمت للجائزة، مشيدة بجهود جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية.

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