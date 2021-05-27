بحث التعاون بين وكالة أنباء الإمارات و«RT عربية»

المصدر: موسكو - وام

التقى محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات (وام) مايا مناع مديرة تحرير قناة «RT عربية» بمقر القناة في العاصمة الروسية موسكو.

ويأتي اللقاء في إطار حرص وكالة أنباء الإمارات (وام) على تعزيز التعاون مع المؤسسات الإعلامية الروسية وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وأكد محمد جلال الريسي أهمية تلك اللقاءات والتي من شأنها الإسهام في استكشاف فرص تعزيز التعاون الإعلامي بين «وكالة أنباء الإمارات وRT عربية»، معرباً عن تطلع الوكالة إلى توسيع شبكة مكاتبها حول العالم، وفتح مكاتب تمثيلية في أبرز العواصم العالمية ومن ضمنها موسكو لتعزيز التعاون الإعلامي وتوفير تغطية آنية للأحداث، لا سيما وأن لديها محتوى إخبارياً ثرياً بأكثر من 19 لغة إلى جانب امتلاكها بنية تحتية تقنية متطورة.

من جانبها رحبت مديرة تحرير قناة «RT عربية» بمحمد جلال الريسي والوفد المرافق، مؤكدة أن العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية وقيادتيهما تشكل دافعاً كبيراً لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسستين. وأضافت إن دولة الإمارات وروسيا قدمتا نموذجاً متميزاً في التعاون لمواجهة جائحة «كوفيد 19» وعملتا على تعزيز تعاونهما المشترك وتوظيف الحلول التكنولوجية المتقدمة من أجل صحة وسلامة شعبي البلدين.

وناقش الجانبان - خلال اللقاء - سبل تعزيز التعاون وإمكانية إنشاء برامج تدريبية مشتركة بين المؤسستين. وقام محمد جلال الريسي بجولة في استوديوهات «RT عربية» ومكاتبها ترافقه مايا مناع مديرة تحرير القناة الناطقة بالعربية، تعرّف خلالها على آخر التقنيات المستخدمة في العمل الإعلامي بالقناة.

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