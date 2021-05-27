«الصحة» تدعم مرضى السرطان بالعلاج المناعي

المصدر: دبي- البيان

وقعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مذكرة تفاهم مع شركة MSD، وهي شركة أدوية عالمية رائدة، بهدف دعم مرضى السرطان في الإمارات بالعلاج المناعي كونه جزءاً من البرنامج، الذي سيتم إطلاقه تحت مسمى برنامج «عون».

وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم شركة MSD بدعم المرضى غير القادرين على تغطية التكاليف الكاملة للعلاج المناعي، بسبب محدودية تغطية تأمينهم الصحي أو عدم توفره، بعبوات تحتوي على العلاج المناعي، وهو عبارة عن جسم مضاد بشري وحيد النسيلة، يعمل على مساعدة جهاز المناعة على محاربة السرطان.

ويستخدم العلاج المناعي لمعالجة أنواع مختلفة من السرطان مثل لِمْفُومة هودجكيِن الكلاسيكية، سرطان الخلايا الصبغية، سرطان الرئة غير صغير الخلايا، وأنواع أخرى من الأورام. ويُعطى هذا العلاج أحياناً بمفرده أو مع علاجات أخرى مضادة للسرطان، وسيتم تطبيق البرنامج بالتعاون مع عدد من الشركاء من المؤسسات الخيرية المعتمدة لتقديم المساعدة للمرضى في دولة الإمارات العربية المتحدة.

فرص

ومن جانبه، قال أشرف ملاك، المدير الإداري لشركة MSD في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي: يسرنا التعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع لإطلاق برنامج «عون»، والذي يعزز فرص وصول مرضى السرطان إلى العلاجات المناعية لمرض السرطان، ما يعكس رؤيتنا المتمثلة بتأمين باقة أوسع من الخيارات العلاجية للمرضى وتعزيز جودة حياتهم.

وأضاف: سيساعد برنامج «عون» على تحسين المساواة الصحية، حيث سيوفر للجميع فرصة لبلوغ أعلى مستوى من الرعاية وجودة الحياة، من خلال دعم البرامج كهذا البرنامج، نعمل من أجل تحويل سبل تقديم الرعاية لمرضى السرطان ومعالجة العوائق الاجتماعية والبيئية المرتبطة بالرعاية الصحية، ويدأب فريقنا على إيجاد سُبل جديدة لمساعدة أكبر عدد ممكن من مرضى السرطان بأنواعه المختلفة.

ويجري تطبيق برنامج «عون» وفقاً للسياسات والتوصيات الصادرة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بخصوص جميع دواعي الاستعمال المعتمدة، والمحتمل اعتمادها مستقبلاً للعامل، العلاج المناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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