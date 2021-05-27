سهيل المزروعي لــ «البيان»: رفع مشروع قرار بضوابط استحقاق المساعدات السكنية إلى مجلس الوزراء

المصدر: دبي ـ أحمد يحيى

أوضح معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، لــ «البيان»، أن اللجنة المشكّلة من الوزارة، ووزارة تنمية المجتمع، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، انتهت من رفع مشروع قرار خاص بضوابط استحقاق المساعدات السكنية لمواطني الدولة، إلى الأمانة العامة بمجلس الوزراء، والذي يتضمن شروط الحصول على المساعدات السكنية من قروض ومنح، والشروط الخاصة لبعض الحالات الاستثنائية، ومن بينها أصحاب الهمم.

800 مواطن

وقال معاليه: إن هناك ما يقارب من 800 مواطن، صدرت لهم قرارات بالمساعدات السكنية، منحتهم الوزارة تسهيلات، ما بين تمديد وتسهيل في إجراءات فتح ملف التنفيذ، وذلك التزاماً من الوزارة تجاه الأشخاص المستفيدين من قرارات المساعدة المالية من برنامج الشيخ زايد للإسكان، والذين انتهت مدة صلاحية إقراراتهم خلال عام 2020. وأضاف معاليه: إن الوزارة منحت مهلة إضافية للمستفيدين لاستكمال المستندات، بلغت بعض الأحيان 6 أشهر، كما منحت تمديداً لقرارات المساعدات السكنية التي انتهت في مارس 2020، مشيراً إلى أن الوزارة عملت بالتعاون مع المعنيين في الحكومة، على تحليل جميع الخدمات المقدمة للمتعاملين، ووضعت الآليات والتدابير الاستباقية، بهدف ضمان استمرارية تقديم الخدمات الحكومية، والتخفيف من آثار التدابير الاحترازية جراء مواجهة فيروس "كورونا" المستجد، والتي أثرت في جميع الخدمات المقدمة.

حزمة تسهيلات

وأشار معالي وزير الطاقة والبنية التحتية، إلى بعض من الإجراءات التي تم اتخاذها، ومن بينها خدمة فتح ملف التنفيذ، لتتم بشكل كامل «عن بُعد»، فضلاً عن إعادة النظر في اشتراطات فتح الملف بتوفير الحد الأدنى من المستندات، وتخصيص مهلة إضافية للمستفيدين لاستكمال المستندات، بالإضافة إلى توفير حزمة من التسهيلات والإعفاءات عن الغرامات للمقاولين والاستشاريين العاملين، الذين ينفذون المشاريع الخاصة بالمساعدات السكنية، ومنحتهم تمديداً زمنياً، قد ساهمت في تخفيف الأعباء عليهم، واستمرارية الأعمال، والوفاء بالالتزامات.

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