أبوظبي تفعّل الإيقاف الإلكتروني لمركبات الأجرة غير المراعية لمعايير الجودة

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

حدد مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة بلديات أبوظبي، حزمة من المعايير والشروط الرقابية على مركبات الأجرة، بصفة يومية، ووفق استراتيجية ونظام محكم، للحفاظ على أمن وسلامة الركاب، والمجتمع بشكل عام، من تداعيات «كوفيد 19»، وقال مصدر مسؤول في المركز لـ «البيان»، إنه تم تقديم كافة الخدمات المرتبطة بمركبات الأجرة وسائقيها، من خلال الأنظمة الإلكترونية التابعة للمركز بشكل كامل، بالإضافة إلى تفعيل وسائل التواصل مع سائقي مركبات الأجرة، والعاملين في القطاع، من خلال المنصات الإلكترونية الخاصة بالمركز، مؤكداً على تفعيل الإيقاف الإلكتروني للمركبة خلال 24 ساعة، في حال عدم المرور على نظام تدقيق الجودة الإلكتروني.

فحص الجودة

وأضاف: يطبق نظام فحص الجودة اليومي لمركبات الأجرة وسائقيها، وتوثيق عمليات التنظيف والتعقيم إلكترونياً، من خلال النظام الإلكتروني لرقابة الجودة، مع توجيه كافة الشركات المشغلة، بضرورة توعية سائقي مركبات الأجرة، من خلال المنصات الإلكترونية، للتدريب والتوعية بالتدابير الاحترازية، واشتراطات الحفاظ على النظافة الشخصية والسلامة العامة.

وتابع، يتم فحص سائقي مركبات الأجرة بشكل يومي في مقر الشركات المشغلة، من حيث النظافة والمظهر العام، وتوجيه كافة المشغلين بضرورة مراجعة السائق الذي تظهر عليه علامات الإعياء أو المرض، بضرورة مراجعة مراكز الرعاية الصحية، ومنحه إجازة مرضية مدفوعة الأجر، إن لزم، مشيراً إلى حتمية توفير المشغلين للكمامات الطبية، وأدوات التعقيم لسائقي المركبات، ويتم التدقيق على مدى الالتزام، من خلال مفتشي المركز.

رسائل إلكترونية

وأوضح المصدر، أن المركز يعمل على إرسال رسائل إلكترونية لكافة سائقي مركبات الأجرة بشكل دوري، من خلال وحدات البيانات المتنقلة، للتشديد على ضرورة تطبيق إرشادات الصحة والسلامة العامة، ويعتبر مسح الأسطح في السيارة التي لامسها الراكب، من ضمن مهام عمل السائق، بعد انتهاء الرحلة.

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