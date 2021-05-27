«تاكسي دبي» تعزز أسطولها بـ 45 حافلة حديثة

المصدر: دبي - البيان

كشفت مؤسسة تاكسي دبي في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن تعزيز أسطولها بـ 45 حافلة مصممة خصيصاً لتقديم خدمة نوعية ذات جودة عالية للنقل الجماعي لموظفي الجهات الحكومية والشركات والسياح وزائري الفعاليات في إمارة دبي، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير خدماتها لمختلف فئات المتعاملين، وتحقيق رؤية الهيئة المتمثلة بـ «الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام».

وتفصيلاً، قال عبد الله إبراهيم المير، مدير إدارة التشغيل والشؤون التجارية في مؤسسة تاكسي دبي: استحدثت المؤسسة خدمة تأجير الحافلات ضمن خدمات التنقّل المقدمة لديها بهدف توسيع أنشطتها المختصة بالنقل والمواصلات وتقديم حلول نقل مبتكرة، حيث إن تلك الحافلات مجهّزة بأحدث التقنيات وتتميز بأفضل مواصفات الراحة والأمن والسلامة.

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