«أمن المساكن الذكي» قريباً في دبي

المصدر: دبي - البيان

تستعد الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، لإطلاق مشروع «أمن المساكن الذكي» في الأحياء والمجمعات السكنية في الإمارة، والذي يعمل بخصائص الذكاء الاصطناعي وبدون تدخل بشري، بهدف الوصول لصفر جريمة في المناطق السكنية.

وتفصيلاً، قال العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية: إن استراتيجية شرطة دبي تركز على استشراف المستقبل، وتبني المشاريع الاستراتيجية المستدامة، والعمل على تحقيق السعادة وجودة الحياة لمجتمع وزوار إمارة دبي من خلال 3 توجهات رئيسة، وهي: إسعاد المجتمع، مدينة آمنة ومرنة، الابتكار في القدرات المؤسسية، لذا حرصت شرطة دبي على تطوير مشروع ذكي وعصري مبتكر يعمل بنظام الذكاء الاصطناعي بدون تدخل بشري، يسهم في حماية المساكن من السرقة.

وأضاف: إن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ممثلة في إدارة الحد من الجريمة حرصت على التركيز على قطاع المساكن نظراً لورود بلاغات عن سرقات في المساكن، وتحقيقاً لتغيير شامل في العمل الأمني يتبنى نهجاً استباقياً في التعامل مع مختلف القطاعات.

شراكة

أكد عبد الله الأحمد، نائب رئيس المبيعات الحكومية للقطاعات الأمنية في مؤسسة الإمارات للاتصالات، حرص «اتصالات» على التعاون مع شرطة دبي كشريك تكنولوجي في إطلاق مختلف المشاريع الأمنية التي تعزز الأمن والأمان في الإمارة، وتكون داعماً رئيسياً لكافة قطاعات الدولة وتساهم بكامل كوادرها وطاقاتها في مؤازرة الجهات الحكومية ومساعدتها لاستكمال مهامها على أكمل وجه.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز