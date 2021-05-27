بحث التعاون بين «كهرباء دبي» وبولندا في قطاعات الطاقة المتجددة

المصدر: دبي - البيان

استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة في مكتبه، وفداً من سفارة جمهورية بولندا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، يضم يعقوب سوافيك القائم بالأعمال بالإنابة، وبافل ماتشكا سكرتير ثالث في السفارة. ورحب معالي سعيد محمد الطاير بالوفد البولندي، وجرى تبادل الحديث عن أوجه التعاون المستقبلية مع الشركات البولندية المتخصصة في المجالات المتعلقة بقطاعات الطاقة المتجددة والنظيفة والمياه.

وأوضح معاليه أن دبي لديها توجه واضح لقطاع الطاقة، يتمثل في التوسع في استخدام الطاقة النظيفة، وتوظيف التحول الرقمي والشبكات الذكية، وأدوات الثورة الصناعية الرابعة، والتقنيات الإحلالية، بما لها من تأثيرات في قطاعي الطاقة والمياه. واستعرض معاليه المبادرات والمشروعات الرائدة والمبتكرة التي تنفذها الهيئة، تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة، متطرقاً لجهود الهيئة في تطوير مشروعات الطاقة المتجددة، ودعم البحوث والتطوير، في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي تهدف إلى توفير 75 % من إجمالي القدرة التشغيلية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

مشاريع واعدة

وأكد معاليه أنه تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في التوسع في استخدام الطاقة النظيفة، تعمل الهيئة حالياً على تطوير مشاريع واعدة في الطاقة الشمسية، ضمن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية على مستوى العالم في موقع واحد، بطاقة إنتاجية تصل إلى 5000 ميغاوات بحلول عام 2030، إضافة إلى مشروع الطاقة الكهرومائية في حتا، بقدرة 250 ميغاوات، ومشاريع أخرى تحت الدراسة لاستخدام طاقة الرياح.

ومن جهته، أشاد الوفد البولندي بجهود هيئة كهرباء ومياه دبي، للارتقاء بقطاع الطاقة بالدولة، وفي دبي بشكل خاص، وأبدى إعجابه بالخدمات والتسهيلات التي تقدمها الهيئة.

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