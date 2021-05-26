المصدر: دبي - وائل نعيم

تعتبر «منطقة 2071» حاضنة عالمية للشركات الناشئة، ومحطة رئيسية لدعم جهود تحقيق محاور مئوية الإمارات 2071، التي تهدف إلى الوصول بالإمارات للمركز الأول عالمياً من خلال تعزيز قدرتها على مواكبة المتغيرات والاستعداد للمستقبل.

وفي إطار هذه المنطقة نجح برنامج مسرعات دبي المستقبل منذ انطلاقه باستقطاب 288 شركة ناشئة من 39 دولة شاركت في أكثر من 125 تحدياً أطلقتها الجهات الحكومية. وقامت 45 شركة منها بتأسيس مكاتب لها في دولة الإمارات العربية المتحدة لتوفر نحو 600 وظيفة جديدة للمواهب المحلية والعالمية في الدولة، منها أكثر من 20 شركة سجلت قصص نجاح عالمية في تسريع وتصميم المستقبل.

ربط

وقال سعيد الفلاسي المدير التنفيذي لقطاع تصميم ومسرعات المستقبل في مؤسسة دبي للمستقبل لـ«البيان»: يهدف برنامج مسرعات دبي المستقبل إلى ربط أفضل الشركات ورواد الأعمال في قطاعات الابتكار من جميع أنحاء العالم بشركاء مميزين في دبي لاكتشاف وتطبيق حلول جديدة ومبتكرة، حيث تقوم كل جهة مشاركة في البرنامج بطرح تحدٍ تواجهه وتود إيجاد حلول له، ثم تقوم شركات من حول العالم بالتقديم للمشاركة في دورة المسرعات بتقنيتها الابتكارية التي توفر حلاً للتحدي المطروح، لافتاً إلى أن التعاون بين الجهات الحكومية والشركات الناشئة أثمر عن أكثر من 90 مشروعاً قيد التنفيذ وباتت نماذج أولية لمشاريع من خلال برنامج دبي لمسرعات المستقبل.

جهود

وتابع: من خلال برنامج مسرعات دبي المستقبل تم توقيع أكثر من 180 مذكرة تفاهم بين الجهات الحكومية والشركات الناشئة، ووصلت قيمة التمويل الذي تم توفيره للشركات على مدى الدورات السابقة نحو 75 مليون درهم، كما وقعت 90% من الشركات الناشئة المشاركة بالبرنامج عقوداً مع جهات حكومية وخاصة بقيمة 125 مليون درهم بهدف توظيف التكنولوجيا المتقدمة في مختلف القطاعات الرئيسية.

تطوير الأفكار

وأوضح أن «منطقة 2071» مساحة إبداعية تجمع ألمع العقول في العالم، وتضم العديد من المختبرات وقاعات الاجتماعات والبنية التحتية اللازمة لتطوير الأفكار التحويلية وتنفيذها على أرض الواقع، مشيراً إلى أن برنامج مسرعات دبي المستقبل يمتلك مقومات فريدة تجعله قادراً على تمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى صناع القرار في حكومة دبي لعرض حلولهم المبتكرة واختبارها.

ولا يسعى البرنامج لامتلاك أية أسهم في الشركات الناشئة، حيث تتم رعاية الشركات المختارة بالكامل طوال مدة البرنامج من خلال توفير الإقامة وتذاكر الطيران ذهاباً وإياباً. وكما هو الحال في دبي، تقدم مسرعات دبي المستقبل للشركات الناشئة فرصة الوصول إلى سوق محتملة تضم ملياري شخص لتوسيع نطاق انتشار حلولها.

شمولية

ويمكن للشركات الناشئة استكشاف إمكانات الأعمال في دبي وتقييم فرص تأسيس أعمالها محلياً، كما تكتسب فهماً شاملاً لمنظومة الشركات الناشئة المحلية وثقافة الأعمال في الإمارة، إضافة إلى ذلك، يساعد البرنامج الشركات الناشئة على تطوير أعمالها ويفتح أمامها فرص التواصل مع مجالس الأعمال والمستثمرين، فضلاً عن إمكانية الوصول إلى شركاء المنطقة 2071.

منتديات وورش

وأشار إلى أن «منطقة 2071» استضافت أكثر من 860 فعالية متنوعة منذ إطلاقها تتضمن مؤتمرات ومنتديات وجلسات حوارية وافتراضية وورش عمل وأنشطة تفاعلية استقطبت أكثر من 26 ألف مشارك من مختلف دول العالم.

قصة نجاح

أشار سعيد الفلاسي إلى أن العديد من الشركات الناشئة حققت قصة نجاح عالمية من خلال «منطقة 2071» والدعم الذي تقدمه، ومنها على سبيل المثال شركة «nybl» التي تأسست في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وتحظى بانتشار عالمي اليوم وتتصدر حلول الذكاء الاصطناعي القائمة على أساس علمي، حيث قامت الشركة بتطوير منظومة ذكاء اصطناعي فريدة.

وتعمل «nybl» على نشر استخدام الذكاء الاصطناعي من خلال تطوير منظومة تمكّن أي شخص من ذوي الخبرة في تخصص معين من استخدام حلولها على منصة «nybl» دون الحاجة إلى خبرة في البرمجة من أجل استخلاص معلومات قابلة للتطبيق من تحليل البيانات، وبالتالي وضع توقعات دقيقة حول معوقات العمل أو خفض التكاليف أو تحسين كفاءة العمليات.

حلقة وصل

أوضح سعيد الفلاسي أن «منطقة 2071» توفر للشركات الناشئة ورواد الأعمال المشاركين في برامجها ومبادراتها فرصة الوصول بسهولة إلى عدد كبير من مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل وحكومة الإمارات مثل: مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات، ومختبرات دبي للمستقبل، ومركز الشباب، ومسرعات دبي المستقبل، ووزارة اللامستحيل، ومختبر التشريعات وغيرها.

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