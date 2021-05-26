هزة أرضية في ساحل دبا الفجيرة بقوة 2.8 ريختر

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل سجلت هزة أرضية خفيفة بقوة 2.8 درجة – ريختر في ساحل دبا الفجيرة اليوم الأربعاء الموافق 26/05/2021 عند الساعة 20:34، حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وكانت الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد سجلت صباح 24 مايو الجاري هزتين أرضيتين على ساحل دبا الفجيرة الأولى بقوة 3.1 درجة والثانية بقوة 2.3 درجة على مقياس ريختر حسب التوقيت المحلي للدولة، وقعتا على عمق 5 كيلومترات وشعر السكان بهما لعدة ثواني دون تسجيل تأثير أو أضرار.

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