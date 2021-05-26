عمومية الصحفيين وانتخاب مجلس الإدارة 3 يونيو المقبل

المصدر: وام

تعقد جمعية الصحفيين الإماراتية جمعيتها العمومية العادية والتي يتم خلالها انتخاب مجلس الإدارة يوم الخميس الموافق 3 يونيو في تمام الساعة 11 صباحاً.

وقال محمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، إن الاجتماع سيعقد افتراضيا عن بعد، وستقوم اللجنة المشكلة من وزارة تنمية المجتمع بإرسال رابط الاجتماع لأعضاء الجمعية العاملين الذين تنطبق عليهم شروط حضور الاجتماع، طبقاً للقانون، عبر البريد الإلكتروني المسجل في قاعدة بيانات الجمعية.

وأشار إلى أن ما تحقق خلال السنوات الماضية كان نتيجة عمل مجلس الادارة وبفضل المشاركة الايجابية لأعضاء الجمعية من أعضاء عاملين ومنتسبين، الذين كانت لمشاركتهم وتفاعلهم الدور الأكبر في تحقيق أهداف الجمعية ونجاح أنشطتها وفعالياتها.

وقدم الحمادي الشكر للقيادة الرشيدة في الدولة على دعمهم المستمر للعمل الإعلامي وللصحفيين، وقدم الشكر لجميع الجهات التي تعاونت وقدمت الدعم لمجلس الإدارة خلال السنوات الماضية.

ودعا أعضاء الجمعية لحضور الجمعية العمومية التي ستعقد لأول مرة عن بعد، مؤكداً أهمية المشاركة للاطلاع على التقرير الإداري والمالي للجمعية والوقوف على ما حققته جمعيتهم خلال السنوات الماضية.

وقال عبد الرحمن نقي، أمين السر العام للجمعية إن بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية، تشمل التصديق على محضر الاجتماع السابق والذي عقد في أبريل عام 2019 لاجتماع الجمعية العمومية العادية واجتماع الجمعية العمومية غير العادية، وعرض التقرير الإداري لنشاط الجمعية خلال عامي 2019 و2020، ومناقشة برامج النشاط وخطة العمل عن عام 2021، كما سيناقش الاجتماع الميزانية التقديرية للعام الحالي، والميزانية العمومية للجمعية عامي 2019 و2020.

وأضاف أن الاجتماع سيشمل أيضا اختيار مدقق الحسابات للعام الحالي من بين العروض المقدمة وتحديد مكافأته، وأيضا الاقتراحات المقدمة من الأعضاء، ثم الانتقال الى بند انتخاب مجلس الإدارة، وما يستجد من أعمال.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز