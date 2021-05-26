شرطة أبوظبي تدشن منظومتي «التميز» و«منصة التحديات»

المصدر: أبوظبي - البيان

افتتح اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي ملتقى القيادة الأول لعام 2021، تحت عنوان «عام الخمسين».

وأطلق مدير عام شرطة أبوظبي منظومة «رواد التميز» كأول منظومة تفاعلية لقياس أداء الوحدات التنظيمية وفق أفضل الممارسات العالمية، و«منصة التحديات» الإلكترونية لشرطة أبوظبي لتوجيه الأفكار لإيجاد حلول ابتكارية للتحديات المؤسسية من خلال إشراك منتسبي القيادة وأفراد المجتمع والشركاء لتطوير المنظومة الشرطية.

واستعرض مدير عام شرطة أبوظبي في كلمته التوجهات الحكومية المستقبلية للخمسين عاماً المقبلة لدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً عزم القيادة تسريع الإنجازات في المجالات الشرطية والأمنية، وأوضح أن اختيار شعار الملتقى لـ «عام الخمسين» يأتي تماشياً مع تحديث استراتيجية القيادة العامة لشرطة أبوظبي، واحتفاءً بالذكرى الـ 50 لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد حرص القيادة الرشيدة على رفع رصيد الإنجازات الوطنية وزيادة نسبة شعور الجمهور بالأمان وتعزيز الروابط والثقة بين الشرطة والمجتمع، لافتاً إلى أهمية العمل بمنظومة استمرارية الأعمال أثناء جائحة «كوفيد 19» وصولاً لمرحلة التعافي.

واختتم الشريفي كلمته للملتقى بتوجيه الشكر لكل منتسبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي، مشيداً بما تم تحقيقه من إنجازات محلية وعالمية في مختلف المجالات، كما أثنى على الجهود والتضحيات التي تم بذلها خلال أزمة جائحة كورونا.

واستعرض الملتقى النتائج المتميزة التي حققتها شرطة أبوظبي في تحسين وتطوير منظومة العمل والتي انعكست إيجابياً على الارتقاء بمنظومة العمل الشرطي والأمني. وحضر الملتقى مديرو القطاعات وعدد كبير من الضباط ومنتسبي شرطة أبوظبي.

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