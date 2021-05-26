فوز الإمارات برئاسةً الاتحاد الإقليمي الثاني "آسيا" التابع للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية

المصدر: أبوظبي - البيان

أبو ظبي - البيان

انتخب الدكتور عبد الله أحمد المندوس مدير المركز الوطني للأرصاد رئيساً للاتحاد الإقليمي الثاني آسيا التابع للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية لفترة جديدة، وذلك خلال فعاليات الدورة السابعة عشر للاتحاد الإقليمي الثاني آسيا بتاريخ 25 و26 مايو الجاري بمقر المركز الوطني للأرصاد بأبوظبي افتراضيا، مع حضور أكثر من 139 مشاركًا يمثلون 35 عضوًا في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) والعديد من المنظمات الدولية الأخرى.

وافتتح الدورة الحالية بصفته الرئيس الحالي للإقليم الثاني آسيا والممثل الدائم لدولة لإمارات العربية المتحدة الجلسة لدى المنظمة بتقرير مرحلي عن الإنجازات التي تحققت خلال الدورة الماضية وأعرب عن تقديره للدعم الذي قدمته الأمانة على الرغم من آثار جائحة COVID-19.

وأجريت جلسة الانتخابات على منصب الرئيس بدعوة سكرتارية المنظمة الأعضاء الذين يتمتعون بحق التصويت وبعد التحقق من اوراق الاعتماد تم عرض قواعد المنظمة لعملية الانتخابات والأهلية للترشح على منصبي الرئيس ونائب الرئيس.

وبعد إعلان فوزه بالرئاسة القى سعادة الدكتور عبد الله المندوس كلمة بدأها بتقدمه بالشكر للأعضاء على إعادة انتخابه مرة أخرى رئيسا للاتحاد الأسيوي للأرصاد الجوية بالإجماع، مؤكداً على التزامه بالوعود التي أخذها على نفسه مسبقا خلال الدورة السابقة تجاه كل من يسكن هذا الاقليم مكررا وعده بالالتزام بمواثيق المنظمة العالمية، وذكر في خطابة المشاكل التي يعانى منها الإقليم من حيث اتساع المساحة وتعدد الأحوال المناخية والجوية القاسية وتكرار الكوارث الطبيعية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية التي تعانى من البنية التحتية الهشة في بعض المناطق وتعانى ايضاً من التباين في القدرات المادية والبشرية والتي سوف يضعها نصب عينيه في فترة رئاسته للإقليم، وانه سوف يكون خير ممثلٍ لهم في المنظمة بمساعدة فريق إدارة الاقليم المعاون له،

وأضاف المندوس أن فوز الإمارات برئاسة الإقليم يعتبر اعترافاً عالمياً بجهود الدولة في مجال الأرصاد الجوية وثقة في إنجازات الإمارات في مواجهة التحديات التي تتعلق بالطقس.

وصرح المندوس بأن فوزه برئاسة الاتحاد يحمله مسؤولية رفع اسم دولة الإمارات عاليا في مجال الأرصاد الجوية، وسيحاول المركز الوطني للأرصاد أن يمثل دولة الإمارات بأفضل صورة، مشيرا إلى أن فوز الإمارات برئاسة اتحاد آسيا انعكس ايجابياً على الكفاءات المواطنة العاملة في المركز مما أكسبهم خبرات العمل في المنظمات الدولية.

وقال المندوس " أُثمن عالياً هذه الثقة وأتمنى أن يوفقني الله في أن أكون أهلاً لهذا التفويض وعلى تحمل مسؤولياته. إنه ليس فوز وحسب بل مسؤولية تجاه كل من يسكن هذا الإقليم".

وصرح أيضاً " يمتد الاتحاد الإقليمي آسيا على مساحة جغرافية واسعة، ومناطق مناخية عديدة وأحوال جوية قاسية متكررة وكوارث طبيعية ومناطق كثيرة ذات كثافة سكانية عالية متواجدة ضمن بنية تحتية هشة في بعض المناطق. ومن هنا فقد كان بديهياً أن نأخذ هذه الحقائق بعين الاعتبار. إن رئاسة الاتحاد الإقليمي بالنسبة لي تعني أن استمع لآرائكم وأن أترجم توجهاتكم".

ومن الجدير بالذكر أن الاتحادات الإقليمية الستة لآسيا وأفريقيا وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية التابعة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية تجتمع مرة كل أربع سنوات، عندما تنتخب رئيسًا ونائبًا للرئيس.

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