صيانة وإضافة لـ 6 مساجد في الفجيرة وأم القيوين تنفذها «البنية التحتية»

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

طرحت وزارة «الطاقة والبنية التحتية» مناقصات صيانة، وإضافة لـ 6 مساجد في إمارتي الفجيرة، وأم القيوين، حيث حددت غداً موعداً لفتح مظاريف طلبات المشاركين، واشترطت الوزارة ألا تقل قيمة الضمان البنكي لهذه المناقصات عن 5% من قيمة العطاء لهذه المشروعات، وسيتم طرحها إلكترونياً، عبر رابط الوزارة service.moid.gov.ae.

وشملت المشروعات 4 مساجد في إمارة الفجيرة، تتضمن إضافة لمسجد الشهداء في منطقة دبا الفجيرة، وإضافة لجامع الفتح في المنطقة ذاتها، بالإضافة إلى صيانة مسجد عمير بن الحارث بمنطقة مربح، وصيانة مسجد الاتحاد بمنطقة مسافي، وصيانة جامع الشهيد خليفة محمد سعيد اليماحي بمنطقة الطويين، فضلاً عن ذلك طرحت الوزارة مشروعي صيانة وإضافة في إمارة أم القيوين هما: جامع الشيخ زايد، وصيانة وإضافة مسجد إبراهيم بن سعيد المعلا.

بيئة خضراء

وتعتمد الوزارة معايير استدامة عالية المواصفات من خلال إنشاء مشروعاتها، وذلك للارتقاء بجودتها وصيانتها، مثل استخدام الطابوق الحراري، واستخدام وحدات سخان شمسي مركزي، ونظام تحليل الطاقة، وهو برنامج يساعد على توفير الطاقة، وتقييم الأداء الخاص بالأنظمة الإلكتروميكانيكية، وتوفير ردود الفعل المطلوبة على الاستهلاك، فضلاً عن إنشاء شبكة صرف صحي تنتهي بخزانات تجميع لمياه الصرف، ومن ثم معالجتها عن طريق محطة لمعالجة المياه، واعتماد نظام توليد الطاقة باستخدام الألواح الشمسية، وغيرها من المعايير التي تراعي الاستدامة، وتعزيز البيئة الخضراء.

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