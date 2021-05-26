تعاون بين «إقامة دبي» و«أمريكية الشارقة» لدعم الإبداع

المصدر: (دبي - البيان)

وقعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي مذكرة تعاون مع الجامعة الأمريكية بالشارقة، عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي، بهدف دعم وتطوير منظومة الإبداع والابتكار والاستفادة القصوى من الإمكانيات والخبرات المتاحة لدى الطرفين وبناء شراكات فعالة مع الجامعات ومراكز البحث العلمي.

وقع المذكرة اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، والبروفيسور، كيفن ميتشيل، مدير الجامعة الأمريكية، بحضور اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام إقامة دبي، والعميد حسين إبراهيم، مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي، والعميد دكتور علي عجيف الزعابي، المستشار القانوني لإقامة دبي، وعدد من المسؤولين من كلا الطرفين.

ونصت الاتفاقية على تبادل الخبرات والتجارب والدراسات والأفكار الإبداعية والابتكارية بين الطرفين، والتي تسهم في دفع عجلة التقدم لتحقيق التعاون المثمر في مجال نشر الوعي الإبداعي والابتكاري. بما في ذلك التعاون في مجال المبادرات والمشاريع الابتكارية والذكية ضمن أفضل الممارسات المطبقة.

وقال اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: إن توقيع المذكرة يأتي انطلاقاً من حرص الإدارة على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة في تطوير رأس المال البشري لجعله عنصراً رئيساً في صناعة المستقبل، وتماشياً مع حكومة دولة الإمارات في تبني ثقافة الابتكار في جميع المجالات.

مؤكداً أن الإدارة تحرص على تعزيز علاقات التعاون مع المؤسسات التعليمية المختلفة، وتوحيد الجهود المشتركة بين الطرفين في مجال التطوير واستثمار وبناء القدرات وتأهيل الكفاءات البشرية وتفعيل المساهمة الوطنية والمجتمعية بما يعود بمردود إيجابي على صعيد التنمية المستدامة ورفع نسبة السعادة للمتعاملين.

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