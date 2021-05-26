تعاون بين هيئة تنمية المجتمع وجمعية الصحافيين

أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي، بالتعاون مع جمعية الصحافيين الإماراتية، حملة تثقيفية، لتعريف العاملين في القطاع الإعلامي في الإمارات، بأبرز القوانين والسياسات الناظمة للقطاع الاجتماعي في الإمارات بشكل عام، وفي دبي على وجه التحديد، وتعزيز وعيهم بحقوق واحتياجات الفئات الأكثر عرضة للضرر.

وتتضمن الحملة سلسلة من المحاضرات وورش العمل، تقام بشكل دوري، بحضور اختصاصيين من القطاع الاجتماعي، وعدد من القائمين على برامج وخطط التنمية الاجتماعية في الهيئة، بما يتيح تمكين الحاضرين من المساهمة بنشر الوعي المجتمعي حول ممكنات القطاع الاجتماعي، وحقوق فئاته المختلفة.

وبدأت الحملة بورشة عمل، تم تنظيمها عن بعد، بحضور كل من أحمد جلفار مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، ومحمد الحمادي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحافيين الإماراتية، حضرها أكثر من 130 شخصاً من داخل وخارج الدولة، من الإعلاميين والمسؤولين الحكوميين، وأعضاء الجمعيات التطوعية.

واستعرضت الورشة بنود ومحددات القانون رقم (5) لسنة 2018، بشأن تنظيم العمل التطوعي في إمارة دبي، وسلطت الضوء على دور برنامج دبي للتطوع التابع للهيئة، كمنصة موحدة ومتكاملة لتنظيم العمل التطوعي في الإمارة.

خطط

وأكد أحمد جلفار، أهمية التعاون مع الجمعية، مبيناً أن نجاح العمل الاجتماعي، يرتكز بشكل أساسي على مشاركة ودعم أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم لخطط التنمية الاجتماعية، وقيام كل منهم بدوره في حماية حقوق بقية الفئات، الأمر الذي يتطلب وعياً كاملاً بهذه الحقوق، وبالأطر العامة للسياسات الاجتماعية.

وقال: «نجاح التنمية الاجتماعية الشاملة، وتحقيق أهدافها المستدامة، يتطلب وعي ومشاركة كل فرد من أفراد المجتمع، على اختلاف مواقعهم وتخصصاتهم، وهو ما يرتبط بشكل وثيق بما تقدمه وسائل الإعلام المختلفة، من مواد ولغة خطاب صحيحة وموحدة ومبسطة، تصل لجميع أفراد المجتمع، وترفع وعيهم القانوني والاجتماعي».

وتابع: «أنتم سفراؤنا للمجتمع، وعليكم تقع المسؤولية الأكبر في نشر المعرفة والارتقاء بوعي الجمهور، لنكون جميعاً يداً واحدة، تعمل في الاتجاه الصحيح، وحتى تتضافر الجهود الفردية والمؤسساتية، بما يحقق أفضل مستويات التكاتف والانسجام المجتمعي التي نسعى لها».

شراكة

وقال محمد الحمادي إن الإعلام شريك في توجيه الرأي العام بالمفاهيم الصحيحة للتطوع، التي تشمل تنظيم الفرق المشاركة في الفعاليات والاحتفالات التي تنظمها الدولة، ودعم أصحاب الهمم والفئات الأكثر عرضة للضرر، وحماية البيئة والمحافظة عليها، ومواجهة الطوارئ والكوارث، في إطار بنود القرار الإداري الصادر عام 2019، واللائحة التنفيذية للقانون رقم 5، الصادرة عام 2018، بشأن تنظيم العمل التطوعي في إمارة دبي.

ورش

قالت آمنة الكتبي رئيسة لجنة التطوير والتدريب، عضوة مجلس إدارة جمعية الصحافيين الإماراتية، إن أهمية الورش التي وضعتها الهيئة.

والتي ستنفذ خلال الفترة القادمة، بالتعاون مع الجمعية، بواقع ورشة كل شهر، وحتى نهاية العام الجاري، وتكون أول باكورتها هذه الورشة، عن «قانون التطوع وخدمة المجتمع»، وورشة عمل قانون المنشآت الاجتماعية، وترخيص المؤسسات الأهلية، وتنظيم المهن الاجتماعية، ومقدمي الخدمات، والنوادي الاجتماعية الأهلية، وورشة عمل حول قانون المنافع المالية، والتمكين ورعاية شؤون القصر.