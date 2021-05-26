بدء اجتماعات الاتحاد الإقليمي الثاني لـ«الأرصاد العالمية»

بدأت أمس اجتماعات الاتحاد الإقليمي الثاني «آسيا» التابع للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، في دورته السابعة عشرة بحضور 141 مشاركاً يمثلون 31 دولة عضواً في المنظمة والعديد من المنظمات الدولية الأخرى وتستمر يومين.

وافتتح الدكتور عبدالله المندوس، مدير المركز الوطني للأرصاد الرئيس الحالي للاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى المنظمة العالمية للأرصاد الجلسة بتقرير مرحلي عن الإنجازات التي تحققت منذ الدورة الماضية معرباً عن تقديره للدعم الذي قدمته الأمانة على الرغم من آثار جائحة كوفيد - 19.

ووافق الاتحاد الإقليمي الثاني «آسيا» في المناقشات على شكل جديد لدورته إذ يعقد هذا الاجتماع في عام 2021 على مرحلتين.. المرحلة الأولى من الاجتماع والمنعقدة حالياً يطرح فيها إنشاء فرق العمل المعنية بالمفهوم الإقليمي «TTRC» وفريق العمل «TT-RP» المعني باستعراض الشراكة الإقليمية والتعاون الإقليمي الفرعي وكذلك الاختصاصات والعضوية وسوف يتم تحديد المرحلة الثانية في وقائع جلسات المرحلة الأولى.

ومن المقرر أن تُجرى اليوم انتخابات رئاسة الإقليم عبر الإنترنت الساعة 11:00 إلى 11:40 صباحاً بتوقيت الإمارات.

وتقدم الدكتور عبدالله المندوس مدير المركز الوطني للأرصاد الرئيس الحالي للاتحاد الآسيوي بترشحه من خلال حكومة الإمارات رئيساً للاتحاد الإقليمي الثاني آسيا فترة ثانية من 2021-2025. (أبوظبي - وام)

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