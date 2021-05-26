«أسترازينيكا» تشيد باستراتيجية الإمارات الناجحة في التطعيم

المصدر: دبي - البيان

أشاد مدير الشؤون الحكومية في شركة أسترازينيكا للصناعات الدوائية، إحدى الشركات المطورة لأحد لقاحات «كوفيد 19» الرائدة بالشراكة مع جامعة أكسفورد، ببرنامج طرح اللقاحات في الإمارات.

وقال قتيبة المناصير، مدير الشؤون الحكومية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة أسترازينيكا: تحتل الإمارات المرتبة الأولى بين الأفضل في العالم من حيث سرعة إطلاق برنامج التطعيم الخاص بها، وتقديم حملات تطعيم مؤثرة تهدف إلى تعزيز الثقة في اللقاحات المتوفرة والاستفادة الكاملة منها من قبل السكان.

وأضاف: ركز نهج أسترازينيكا منذ بداية الجائحة على الشراكة مع العلماء والحكومات والمنظمات المتعددة الأطراف والمصنعين لإبرام اتفاقيات وشراكات لتطوير وتوريد لقاحنا ومحاربة تفشي الجائحة معاً وتفخر أسترازينيكا بكونها أول شركة أدوية عالمية تنضم إلى مبادرة لقاحات كوفاكس العالمية في يونيو 2020.

ومن خلال هذه المبادرة نتشارك مع الائتلاف المعني بابتكارات التأهب لمواجهة الأوبئة (CEPI) والتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع (Gavi) ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية وشريكنا المشترك معهد سيروم في الهند، من أجل تسريع استحداث وتصنيع لقاحات مضادة لمرض «كوفيد 19»، وضمان إتاحتها بشكل عادل ومنصف لكل بلدٍ من بلدان العالم.

جاءت تصريحات مدير الشؤون الحكومية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة أسترازينيكا قبل المؤتمر الافتتاحي للأدوية واكتشاف الأدوية الذي سيعقد يوم افتتاح معرض الصحة العربي (آراب هيلث)، في الفترة من 21 إلى 24 يونيو المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

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