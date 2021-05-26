«موانئ دبي العالمية» و«الاتحاد إسكو» تعززان تعاونهما في مشاريع تحسين كفاءة الطاقة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، الممكّن الرائد للتجارة الذكية، وشركة الاتحاد لخدمات الطاقة «الاتحاد إسكو»، المملوكة بالكامل من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي، عن إطلاق خططهما المشتركة لتوسيع التعاون في مجال تحسين كفاءة الطاقة، لتشمل جميع وحدات ألواح الطاقة الشمسية الموجودة في أصول موانئ دبي العالمية بالدولة.

وتم توقيع مذكرة التفاهم في حفل افتراضي، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وسلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية.

وتشمل مذكرة التفاهم إطار عمل لتعزيز التعاون الحالي من أجل تلبية الاحتياجات المتعددة لموانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، ودعم مشاريعها لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وبرامجها لتعزيز الاستدامة.

مشاريع تعاقدية

وتشمل المذكرة مشاريع تعاقدية لتحسين أداء استهلاك الطاقة، وربط وحدات ألواح الطاقة الشمسية بشبكة الكهرباء، وتطوير حلول وتقنيات تكنولوجيا المعلومات لتضم التكامل مع مراكز القيادة والتحكم، وتطبيقات إنترنت الأشياء، والأتمتة الذكية، وعمليات الشبكة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: نسعى إلى تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي نموذجاً رائداً في كفاءة الطاقة على صعيد المنطقة والعالم، وتعزيز مكانتها واحدة من أكثر المدن استدامة على مستوى العالم.

ومنذ عام 2015، تعاونت شركة الاتحاد لخدمات الطاقة «الاتحاد إسكو» ومجموعة موانئ دبي العالمية في مشاريع عديدة للمساهمة في الحد من بصمتها الكربونية، ودعم أهدافها للاستدامة. وبناءً على شراكتنا الطويلة، تعد مذكرة التفاهم هذه إنجازاً بارزاً جديداً لشركة الاتحاد إسكو؛ إذ نتطلع إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل أفضل الخبرات العالمية في مجال كفاءة الطاقة لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة، من أجل مستقبل أكثر إشراقاً للجميع.

أجندة الإمارات الخضراء

ومن جهته قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: في موانئ دبي العالمية، نستخدم تقنيات مبتكرة لضمان التزام ممارساتنا برنامج المباني الخضراء لحكومة دبي، ولا تقتصر جهودنا على توفير التكاليف، بل تتعداها إلى المساهمة في تعزيز أجندة الإمارات الخضراء 2030. ولدينا سجل طويل من التعاون مع شركة الاتحاد لخدمات الطاقة.

وعبر مذكرة التفاهم هذه، سنفتتح فصلاً جديداً في مجال تحسين كفاءات الطاقة عبر مرافقنا للطاقة المتجددة في الدولة، إذ نركز على رصد ومتابعة التأثير المباشر لنشاطنا في البيئة، للمساهمة في مواجهة تحدي التغير المناخي، وبالمعرفة والخبرة التي تمتلكها شركة الاتحاد لخدمات الطاقة، سنتمكن من تحقيق أهدافنا المشتركة.

نجاح

قامت شركة الاتحاد لخدمات الطاقة «الاتحاد إسكو» في يونيو 2019 بتمويل وإكمال المرحلتين الأولى والثانية من مشروع رئيس في المنطقة الحرة بجبل علي «جافزا» لتحديث مناطق مساكن الموظفين؛ حيث يعيش ما يقرب من 40 ألف شخص. وحقق المشروع في عام واحد وفوراً في استهلاك الطاقة وصلت إلى %32.6، متجاوزة أهداف المشروع الأولية.

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