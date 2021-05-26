سعيد الطاير: التحول الرقمي أحد أهم أدوات إدارة الأزمة الراهنة

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن جائحة «كوفيد 19» دفعت بالمؤسسات حول العالم إلى التأقلم مع الوضع الجديد.

والتركيز على التحول الرقمي كونه أهم التوجهات وأحد الأدوات لإدارة الأزمة الراهنة، جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية، التي ألقاها معاليه في مؤتمر «قيادة التحول الرقمي في فترة عدم اليقين» الافتراضي العالمي، الذي بدأت فعالياته، أمس، ويستمر حتى يوم غد، ويضم متحدثين وخبراء من كبرى شركات التقنية العالمية، وتشارك فيه الهيئة بصفتها الراعي الماسي.

وأشار معالي الطاير إلى أن المؤتمر يلعب دوراً محورياً في تعزيز المهارات وتبادل المعارف بين المؤسسات المشاركة، والتي تركز على التميز وتحسين الأداء وكيفية تحويل أزمة جائحة «كوفيد 19» إلى فرصة للنمو والازدهار، موضحاً أن الجائحة دفعت بالمؤسسات حول العالم إلى العمل على التأقلم مع الوضع الجديد، وعملت مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص على تغيير استراتيجياتها، للتركيز على التحول الرقمي كونه أهم التوجهات وإحدى الأدوات لإدارة الأزمة الراهنة.





تقنيات

وأضاف معاليه: بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبدعم ومتابعة حثيثة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، نجحت إمارة دبي، بشكل استباقي، في الاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيق تدابير احترازية قوية لاحتواء الجائحة، وضمان استمرارية الأعمال، وأسهمت هذه الرؤية في أن تقدم دبي نموذجاً ناجحاً لتصميم المستقبل، وضمان مستويات عالية من الاستعداد للتعامل مع التحديات غير المتوقعة.

وفي هذا الإطار، تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي جهودها لتحقيق الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، والتي تركز على استشراف تحديات المستقبل والاستعداد لها، لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة عالمياً في مختلف المجالات.

مواءمة

وأكد معالي الطاير: إن الهيئة نجحت في مواءمة عملياتها واستراتيجيتها للتعامل مع التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد 19»، حيث قامت بتفعيل خططها الخاصة بالأزمات واستمرارية الأعمال في جميع قطاعاتها، وراجعت وعززت خططها لإدارة مواقع وأوقات عمل الموظفين، في إطار السياسة الشاملة للهيئة للحد من آثار الجائحة العالمية، وبما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة.

وأشار معاليه إلى أن سر نجاح هيئة كهرباء ومياه دبي يكمن في تطبيق مبادئ وممارسات التميز في جميع عملياتها وأنشطتها وعمليات التخطيط الاستراتيجي.

إضافة إلى تضمينها في ثقافة الهيئة المؤسسية، وأصبحت الهيئة نموذجاً يحتذى على مستوى العالم في أفضل الممارسات ومؤشرات الأداء الرئيسية، وحققت فرق العمل في الهيئة إنجازات غير مسبوقة على المستويين المحلي والعالمي، ومنها على سبيل المثال احتفاظ دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، للعام الثالث على التوالي، بالمرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء، وبكل مؤشرات المحور، وبعلامة كاملة 100%، بحسب تقـرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال 2020.

وسجلت الهيئة متوسط 1.66 دقيقة انقطاع لكل مشترك في العام، مقارنة مع 15 دقيقة لدى أكبر شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا، وسجلت نسبة 3.3% في نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء مقارنة مع 6-7% في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وانخفضت نسبة الفاقد في شبكات المياه إلى 5.1% مقارنة مع 15% في أمريكا الشمالية، وهي من أدنى النسب على مستوى العالم.

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