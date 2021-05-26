شرطة دبي تُطلع وفداً إيطالياً على آليات العمل وأنظمة الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

استقبل معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الفريق انزو بيرنارديني نائب القائد العام للسلاح الكاربينيري الإيطالي، وتم خلال اللقاء تعزيز سبل التعاون الأمني المشترك بين القيادة العامة لشرطة دبي، والسلاح الكاربينيري الإيطالي، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

والاطلاع على تقنيات شرطة دبي الحديثة في مجال تعزيز الأمن والأمان، وإسعاد المجتمع وتقديم الخدمات لهم بسهولة ويسر.واصطحب معالي الفريق المري، الفريق انزو بيرنارديني، والوفد المرافق إلى إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات.

حيث اطلع على أحدث الخدمات والمبادرات، التي تعزز الأمن والأمان في الإمارة، وتجهيزات المركز والإضافات الحديثة فيه، كالخريطة ثلاثية الأبعاد، ونظام إدارة ومراقبة الدوريات، وتوزيعها على أرض الواقع، بما يحقق هدف شرطة دبي في الاستجابة السريعة للبلاغات، ونداءات الاستغاثة، والتقنيات والأدوات والوسائل، التي تدعم الاستجابة السريعة للبلاغات والمكالمات في أي وقت.

التنبؤ الأمني الذكي

واستمع الفريق انزو بيرنارديني، لشرح حول نظام «التنبؤ الأمني الذكي» للجرائم، التي قد تقع مستقبلاً، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، حيث إن النظام يأتي في إطار استشراف شرطة دبي للمستقبل، والعمل على الحد من الجريمة، عبر توفير بيانات ومعلومات عن الأماكن، التي من المتوقع أن تحدث فيها الجرائم.

أنظمة العمل

واطلع الفريق انزو والوفد المرافق له، على عرض يوضح منظومة العمل الهيكلية في شرطة دبي والتخصصات المتنوعة والقطاعات ودورها في العمل الأمني، ومجالس المبادرات الحكومية، إلى جانب الاطلاع على التطبيق الذكي لشرطة دبي، الذي يقدم الخدمات للمتعاملين بمختلف أنواعها بسرعة وسهولة، ووفقاً لأرقى المعايير والممارسات المتعلقة بتقديم الخدمة.

واطلع الفريق انزو بيرنارديني على خدمات مراكز الشرطة الذكي «SPS»، الذي يقدم خدماته إلى المتعاملين دون تدخل بشري، وعلى مدار 24 ساعة، ويعتبر الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

واستمع الفريق انزو بيرنارديني لشرح من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، حول إحصاءات التعاون الدولي مع مختلف الجهات الشرطية والمؤسسات الأمنية حول العالم في مكافحة المخدرات، وأبرز الإنجازات التي أسهمت شرطة دبي في تحقيقها حول العالم في هذا الجانب.

كما شاهد مادة فلمية توضح تفاصيل عملية «صيد الثعالب2»، التي أسقطت شرطة دبي فيها ريمون الرونوا عباس المُلقب بـ«هاشبوبي»، وأولاليكان جاكوب بونلي المُلقب بـ«وود بيري» و10 أفراد من عصابة أفريقية، ارتكبت جرائم غسيل أموال خارج الدولة، واحتيال إلكتروني، واختراق لمواقع وحسابات إلكترونية، وانتحلت صفة الغير، بغرض الاحتيال الإلكتروني على الناس.

مقارنات

واستمع الفريق انزو بيرنارديني لعرض حول المنصة الإلكترونية العالمية للتنافسية، التي استحدثتها شرطة دبي، وهي الأولى من نوعها لعرض نتائج مؤشرات الأداء للجهات الشرطية من جميع أنحاء العالم، بهدف تمكين الجهات الأمنية من إجراء مقارنات دقيقة للأداء وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات على مستوى المدن.

بالإضافة إلى المشاركة بقصص النجاح بين تلك الجهات، ما يسهم في تحقيق الأمن العالمي، ومن ثم إصدار تقرير تنافسية عالمي أمني، ليعد التقرير بذلك الأول من نوعه عالمياً يصدر من دولة الإمارات العربية المتحدة.

منصة ecrime واطلع الفريق انزو بيرنارديني على منصة ecrime المتوفرة على الشبكة العنكبوتية والخاصة بتلقي بلاغات أفراد الجمهور المتعلقة بالجرائم الإلكترونية بصورة سلسلة وسهلة.

مختبر الابتكار

زار الفريق انزو بيرنارديني والوفد المرافق له مختبر الابتكار في شرطة دبي، واطلع على عرض يوضح دور المختبر في دفع حركة الإبداع والابتكار الشرطي، وأهميته في توفير استراتيجية، تهتم بتطوير وتحسين مستوى الأداء المؤسسي وربطه بالأهداف الاستراتيجية العليا لشرطة دبي.

وشاهد الفريق انزو بيرنارديني والوفد بعض التجارب التي قام بها فريق الكلاب البوليسية K9 في شرطة دبي، وكيفية استخدام الكلاب البوليسية المُدربة في أعمال حراسة، وتتبع أثر، وتمييز روائح، والكشف عن المخدرات والمتفجرات، ودورها في الكشف عن الجرائم، وتوفير أعلى معدلات الأمن والأمان للمجتمع.

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