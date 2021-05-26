«الصحة العالمية»: الإمارات أجرت ثلث الفحوصات في شرق المتوسط

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

كشفت إحصاءات منظمة الصحة العالمية، أن دولة الإمارات، أجرت وحدها ما يزيد على 48.8 ملايين مسحة (PCR) فقط للكشف عن فيروس «كوفيد 19» للسكان، وهو ما يمثل ثلث المسحات التي أجريت في 22 دولة من دول الإقليم، منها 19 دولة عربية.

إجمالي

وأشارت الإحصاءات إلى أن إجمالي مسحات «كوفيد 19» التي تمت في دول إقليم شرق المتوسط، بلغت 146 مليون مسحة، منها 33.5 % أجريت في دولة الإمارات وحدها. وبينت الإحصاءات الجديدة أن أكثر دول الإقليم تضرراً بوفيات «كوفيد 19»، كانت إيران، بواقع 78.8 ألف حالة وفاة، يليها باكستان بواقع 20.3 ألف وفاة، ثم العراق بـ 16.2 ألف حالة، يليها مصر 14.8 ألف حالة وفاة، وتونس 12.2 ألف حالة.

إقليم

وسجل إقليم شرق المتوسط، أمس، 25.7 ألف إصابة جديدة، و425 حالة وفاة، ليرتفع عدد الإصابات التراكمي إلى 9.9 ملايين إصابة مؤكدة، بمعدل 1.3 %، وارتفاع الوفيات إلى 199 ألف وفاة، جراء الفيروس، بنسبة 2 % من إجمالي الإصابات، فيما تعافى من المرض حوالي 8.9 ملايين شخص، بنسبة 90.2 %.

وتشير إحصاءات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إلى أن مجموع جرعات اللقاح ضد «كوفيد 19»، التي تمت في الإمارات حتى الآن، بلغت 12,294,706 جرعات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز