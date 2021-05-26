بلدية دبي تغلق مؤسستين غذائيتين ومركز لياقة بدنية

المصدر: دبي- وائل نعيم

نفذ مفتشو بلدية دبي، أول من أمس، 2335 زيارة تفتيشية على المؤسسات، أسفرت عن إغلاق مؤسستين غذائيتين، ومركز لياقة بدنية، بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي، وذلك لعدم الالتزام بالتباعد الجسدي، وارتداء الكمامات والاكتظاظ، وتم توجيه 39 تنبيهاً، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية لجميع المؤسسات 98%، كما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2293 مؤسسات.

وتحرص بلدية دبي على متابعة الإجراءات الاحترازية خلال الجولات التفتيشية، بهدف التأكد من التزام المؤسسات بجميع الاشتراطات والتدابير الوقائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها.

تركيز

ويشدد مفتشو بلدية دبي على التباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات، ويتم التركيز على النظافة الشخصية وغسل اليدين بالماء والصابون أو تعقيم اليدين للعاملين بشكل دوري قبل وبعد كل خدمة، مع توفير معقم اليدين للزبائن في أماكن متفرقة، ويدقق مفتشو البلدية على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، بهدف تعزيز حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز