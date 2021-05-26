سلطان القاسمي يوجه بتنفيذ طرق داخلية في القرائن وضاحيتي السيوح والرحمانية

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة بالبدء في تنفيذ طرق داخلية، بمناطق القرائن، وضاحية السيوح، وضاحية الرحمانية كونها مرحلة ثانية بقيمة 150 مليون درهم، وبمعدل 50 مليون درهم للطرق الداخلية في القرائن، و50 مليون درهم لطرق ضاحية السيوح، و50 مليون درهم لإنشاء طرق داخلية في ضاحية الرحمانية، أعلن ذلك المهندس يوسف صالح السويجي، رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، خلال مداخلة له عبر برنامج البث المباشر من إذاعة الشارقة.

حيث أكد أنه سوف يتم المباشرة في إنشاء الطرق الداخلية على الفور، من خلال تكليف الاستشاري لمباشرة العمل، من أجل توفير الطرق وزيادة طرق أخرى لتلك المناطق، كما أن هناك مراحل أخرى لإنشاء الطرق في كل المناطق والامتدادات الجديدة.

دراسة

وقال رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة: إن صاحب السمو حاكم الشارقة، دائماً ما يوجه بدراسة وتنفيذ خطط مستقبلية بعيدة المدى، تواكب نهضة الإمارة الحضارية والعمرانية، وتترجم رؤية سموه الخاصة بتحسين جودة البنية التحتية بالإمارة، وإدخال التحسينات عليها بصفة مستمرة، لا سيما أن سموه يولي البنية التحتية اهتماماً كبيراً، لما لها من دور في تعزيز مكانة الإمارة الاقتصادية والاستثمارية والسياحية محلياً وعالمياً، مبيناً أن الهيئة تسعى من خلال مشاريعها، التي تنشئها إلى تحقيق قفزات نوعية في مسيرة الدولة في البنية التحتية.

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