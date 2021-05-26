«مركز الإمارات للمعرفة».. ريادة في تعزيز العمل الحكومي

المصدر: دبي - البيان

منذ تأسيسه قبل خمس سنوات من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في مايو 2016، عمل «مركز الإمارات للمعرفة والاستشارات» تحت مظلة كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، على توفير منظومة لإدارة المعرفة الحكومية لتمكين مؤسسات القطاع الحكومي من خلال تقديم خدمات استشارية ومعرفية موثوقة، وإنتاج وتبادل المعرفة بين الجهات الحكومية والخاصة، محلياً وإقليمياً وعالمياً.

توجهات

ويسعى المركز إلى المساهمة في تحقيق العديد من التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات وإمارة دبي من خلال المشاركة في عملية التنمية المستدامة وبناء اقتصاد معرفي تنافسي وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071. كما يسهم المركز في إعداد القدرات من الكوادر الحكومية الذين سيعملون على الارتقاء بكامل منظومة العمل الحكومي وجعل الإمارات نموذجاً إقليمياً وعالمياً يحتذى به في الإدارة الحكومية وكافة المجالات.

وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «ملتزمون في الكلية ومركز الإمارات للمعرفة والاستشارات، بتقديم أحدث الرؤى والتوجهات العالمية التي نهدف من ورائها إلى تقديم خبراتنا لحكومة الإمارات وحكومات المنطقة والمساهمة في تقديم تجربة حكومية قائمة على الابتكار.

بالإضافة إلى توفير كافة الموارد والمستلزمات التعليمية والتدريبية والاستشارية لتقديم خدمات ضمن أفضل الممارسات العالمية والتي ترتقي بطموحات وتطلعات القيادة الحكيمة للإمارات».

تنافسية

وقال: «عمل المركز خلال السنوات الخمس الماضية على إحداث آثار إيجابية ملموسة ترتقي بالعمل الحكومي ومؤسسات القطاع الخاص ويتمتع المركز بميزة تنافسية تؤهله لتقديم خدمات على المستوى العالمي، وذلك لما يتضمنه من معارف وخبرات متراكمة في مجال العمل الحكومي للفريق الاستشاري المقيم وغير المقيم في المركز.

كما أبرم المركز شراكات استراتيجية مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة لضمان تقديم خدمات متكاملة تتماشى مع متطلبات المؤسسات. علاوة على ذلك، فإن الأدلة الإرشادية والتقارير المعرفية والأبحاث والمنشورات الصادرة عن الكلية تساهم في تعزيز تنافسية المركز».

ومن جهتها، قالت سارة طالب، مدير مركز الإمارات للمعرفة والاستشارات: «أثبت مركز الإمارات للمعرفة والاستشارات - خلال 5 سنوات من العمل - كفاءته على دعم التحول في منظومة العمل الحكومي.

حيث يعمل ضمن إطار مؤسسي متقدم يتضمن أكثر من 74 استشارياً غير مقيم في جهات حكومية محلية، اتحادية وإقليمية، في 5 تخصصات إدارية تُقدم فيها الاستشارات. وقد وصلت معدلات رضا الجهات الحكومية إلى 85% ضمن المشاريع الاستشارية التي وصلت إلى أكثر من 15 مشروعاً خلال هذه الفترة الوجيزة.

يقدم المركز خدمات الاستشارات الإدارية المتخصصة للجهات الحكومية مبنية على أسس علمية وتطبيقات معرفيّة وخبرات تراكمية. ونتطلع خلال السنوات المقبلة إلى إطلاق المزيد من المبادرات والبرامج التي تستكمل المسيرة السامية للكلية والمركز».

برامج تدريبية

يقدم المركز مجموعة من الخدمات الاستشارية والبرامج التدريبية المتخصصة والزيارات المعرفية المبنية على أسس علمية وأفضل الممارسات الحكومية، وهو ما يهدف المركز من خلاله إلى رفع وتعزيز القدرة التنافسية للجهات الحكومية والخاصة بشكل ملموس، ومساعدتها على الارتقاء بجودة خدماتها.

كما تتمثل الأهداف الاستراتيجية للمركز في المساهمة في نشر المعارف الحكومية وتعزيز الحوار المعرفي من خلال توفير منصة علمية وبوابة معارف إلكترونية حكومية تفاعلية، وتوثيق التجارب وأفضل الممارسات في العمل الحكومي، مما يسهم في تعزيز وإثراء المحتوى العلمي لتطبيقات الإدارة الحكومية.

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