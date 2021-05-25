إطلاق المبادرة التفاعلية الرقمية «حوارات شمس»

المصدر: الشارقة- البيان

أطلقت مدينة الشارقة للإعلام (شمس) سلسلة الحلقات النقاشية عبر الإنترنت «حوارات شمس» كمبادرة تفاعلية رقمية تهدف إلى طرح العديد من الموضوعات المهمة للنقاش، بهدف تعزيز بيئة الأعمال وتطوير العمل من خلال تأهيل الكوادر البشرية من رواد الأعمال، وإتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة من أفضل التجارب والممارسات العالمية الرائدة في تأسيس وتنمية أعمالهم.

تتضمن مبادرة «حوارات شمس» عدداً من الحلقات النقاشية الافتراضية على منصة «زووم»، وتستضيف نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الإعلام والإنتاج الإعلامي والرقمي في الإمارات والمنطقة، بالإضافة إلى العديد من رواد الأعمال وأصحاب التجارب الرائدة ذات الصلة.

ويمكن لكافة المهتمين من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وطلاب الجامعات، المشاركة في الحلقات النقاشية الخاصة بالمبادرة.

وناقشت أولى حلقات مبادرة «حوارات شمس»، والتي تم تنظيمها الاثنين، أهمية «المحتوى المصنوع من قبل المستخدم» في التسويق وتطوير الأعمال.

وشارك في الحلقة الدكتور خالد المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، ومروان السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، وريم بن كرم مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، والدكتور سهيل دحدل الأستاذ المساعد في مجال الإعلام بالجامعة الأمريكية في الشارقة.

وقال الدكتور خالد المدفع: «تمثل مبادرة «حوارات شمس» خطوة مهمة لتعزيز دور مدينة الشارقة للإعلام وخلق جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على إحداث تغيير إيجابي وتطوير المشهد الإعلامي في الشارقة ودولة الإمارات، والمساهمة في تأسيس أعمال رائدة في مجال الإعلام تعزز من مكانة المجتمع الإماراتي في المنطقة والعالم.

سيكون لطلاب الجامعات ورواد الأعمال في مجال الإعلام فرصة كبيرة للتطور من خلال المشاركة في الحلقات النقاشية التفاعلية للمبادرة والاطلاع على أحدث الرؤى والتجارب لنخبة من خبراء المجال، ومن ثم استخدامها في مختلف الجهود والمشاريع الإعلامية».

واستعرضت الحلقة النقاشية «المحتوى المصنوع من قبل المستخدم» دور هذا النوع من المحتوى في تعزيز التسويق والمشاريع الإعلامية، والمساهمة في إيصال رسالتها إلى كل أفراد الجمهور بشكل تفاعلي.

وقال الدكتور خالد المدفع: "المحتوى المصنوع من قبل المستخدم أصبح ركيزة للعديد من القطاعات وعلى رأسها الإعلام، وهو ما جعل الجمهور مشاركاً في صياغة كامل عملية الاتصال وليس فقط كمتلقٍ، وهو ما يبرز مساهمة الجمهور في صناعة المحتوى في مجموعة من كبرى وسائل الإعلام العالمية.

لذلك فقد أصبح هذا النوع من المحتوى يتمتع بقوة كبيرة على مستوى التسويق والترويج للعلامات التجارية، لأن المحتوى سيكون مصنوعاً من الجمهور وموجهاً إلى نفس الجمهور، ولكن على نطاق أوسع، حيث أصبح ذلك مؤثراً بدرجة كبيرة على قرارات شراء المنتجات والخدمات.

بدوره، ثمّن مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» مبادرة مدينة الشارقة للإعلام (شمس) لتنظيمها سلسلة الندوات الرامية إلى مساعدة الشركات ورواد الأعمال للاستفادة من تطوّر المشهد الإعلامي في الإمارة والدولة، واستثمار التقنيات الإعلامية المتطورة في دعم وتحسين التواصل مع المستهلكين في كافة قطاعات الأعمال وخصوصاً في قطاع التجزئة.

وخلال مشاركته في الجلسة الأولى بعنوان «المحتوى المصنوع من قبل المستخدم»، قال السركال: «أسهمت الجلسة في استكشاف الأدوات المتاحة لتحسين ممارسات جمع المحتوى المصنوع من قبل المستخدم، والتعرف على أبرز المنصات التي تساعد الشركات ورواد الأعمال على تبادل المعلومات واستكشاف فرص الأعمال التي تمكنهم من الوصول إلى المستهلكين وتحديداً أثناء الأزمات التي تؤثر على العادات الاستهلاكية للجمهور».

وقالت ريم بن كرم: «يعتبر المحتوى الذي ينشئه المستخدم أداة قوية لسرد القصص، لا سيما عندما يكون ذا مغزى ويستند إلى الأهداف المشتركة التي تعزز التواصل البشري.

ومن زاوية أخرى، يمكن للمنظمات والمؤسسات الاستفادة من المحتوى للتعرف على الآراء وجمع المقترحات من كافة الشركاء وأصحاب المصلحة، ونحن في مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، وجدنا أن الحديث حول قضية تمكين المرأة يتنامى اليوم أكثر من أي وقت مضى، وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأن هناك تزايداً ملحوظاً في المحتوى الملهم والإيجابي، والذي يخاطب وجدان الجمهور بشكل مباشر، ويحفزهم على المزيد من الفعل والمبادرات التي تدعم واقع المرأة بشكل خاص ومسيرة التنمية بشكل عام».

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