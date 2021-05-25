تطبيق نظام العمل الحضوري في حكومة أبوظبي بنسبة 60%

المصدر: البيان الإلكتروني

اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي تطبيق نظام العمل الحضوري بنسبة 60% من الموظفين والعاملين وعمال عقود الخدمات والتعهيد الموجودين في مقار العمل لدى الجهات الحكومية وشبه الحكومية في الإمارة، وذلك ابتداءً من 30 مايو 2021.

وأكدت اللجنة استمرار تطبيق نظام العمل عن بعد للموظفين الذين تتجاوز أعمارهم 60عاماً أو المصابين بأمراض مزمنة وضعف المناعة أو الموظفين من أصحاب الهمم أو الموظفات الحوامل والمرضعات أو أحد الوالدين من الموظفين ممن لديهم أبناء يتلقون التعليم عن بعد وفي المراحل الدراسية العاشرة فما دون.

واعتمدت اللجنة استمرار دورية الفحص للموظفين لدخول مقار العمل على نفقتهم الخاصة مع إلزام غير المطعمين بالفحص الأسبوعي والمطعمين بالفحص الشهري، مع استثناء الذين يحملون شهادة استثناء من التطعيم من تحمل تكلفة الفحص.

ويستثنى المطعمون الذين تظهر حالتهم الخاصة حرف الـE أو النجمة الذهبية على تطبيق الحصن من إجراء الفحص لدخول المقار.

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